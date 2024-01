A inspiradora história real por trás da bem-sucedida e comovente minissérie da Netflix

É uma produção conhecida como ‘Maid’, pelo seu título em inglês, que tem ganhado destaque nas tendências da Netflix. A história é baseada na dura realidade vivida pela autora do livro em que a série se baseia, Stephanie Land.

Netflix: a minissérie mais emocional que é inspirada na vida real

‘Maid’ é uma minissérie que está no top 10 das produções mais vistas na Netflix. Na verdade, em alguns países da América do Sul, ela permaneceu em segundo lugar, apenas atrás de ‘Round 6′.

A série tem seu foco em mostrar a vida de uma mãe solteira que faz de tudo para criar sua filha e conta com a incrível atuação de Margaret Qualley. É uma produção cheia de uma narrativa emocional, tão simples quanto surpreendente.

A produção não é totalmente ficção, pois é uma história baseada na vida real que conta a dura realidade enfrentada pela autora, Stephanie Land, que escreveu suas memórias no livro "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive". O livro foi tão bem-sucedido que a autora decidiu levá-lo para a telinha com a ajuda de Margot Robbie e John Wells, que são creditados como produtores na minissérie.

A história é baseada nas memórias de Stephanie Land

"Eu não sabia que o livro seria um sucesso de vendas ou que um dia inspiraria uma série da Netflix. Eu só precisava do dinheiro. Eu era uma mãe solteira com um filho de 2 anos e um filho de 9 anos, vivendo em uma casa para pessoas de baixa renda e, devido a um cheque de pagamento atrasado, não tinha comido muito nas últimas semanas, sobrevivendo com a pizza que eu pagava", comentou a autora para a revista Time, testemunho que resume sua vida.

Stephanie era uma mulher jovem quando engravidou aos 28 anos de idade, fruto de um relacionamento complicado com um homem com quem estava saindo há 4 meses. Maltratada no relacionamento e com uma mãe bipolar, a jovem decidiu procurar seu pai, que com o tempo também se torna violento.

Land decidiu se tornar independente e partiu em busca de um futuro melhor para seu filho. Ela encontrou trabalho no ramo de serviços de limpeza. Durante esse tempo, ela passou por diferentes abrigos e usou o pouco dinheiro que o governo lhe dava, mas sempre com a vontade de dar um futuro melhor para seus dois filhos. Ela conseguiu superar seus problemas e obteve uma licenciatura em Inglês e Escrita Criativa pela Universidade de Montana, o que a inspirou a escrever suas memórias.

Atualmente, Stephanie Land escreve para portais de internet como Vox ou The Huffington Post.