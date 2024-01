Usuárias que sexualizam sobrevivente de ‘A Sociedade da Neve’; “doentes”

Embora os atores de ‘A Sociedade da Neve’ sejam considerados desejáveis ​​aos olhos de muitos, até que ponto é válido que alguém expresse seu desejo por um sobrevivente real sem ser ‘cancelado’? Isso aconteceu com uma atriz que está saindo com um dos atores do filme e foi mal interpretada.

Isso é o que aconteceu ao criticar a atriz Malena Sánchez White, que está em um relacionamento com Matías Recalt, que interpreta o médico Roberto Canessa, sobrevivente do acidente. Por um comentário, as pessoas já estão criticando-a, como se ela realmente desejasse mal ao sobrevivente.

Ele falou do ator como "o cara que estou pegando" e disse "te amo, Canessita", referindo-se ao seu papel. Algumas pessoas ficaram chateadas com isso.

Mas o mais curioso vem aqui: o sucesso que o filme teve fez com que os atores agora sejam objetos de desejo para os internautas. Na verdade, embora se peça respeito pelo médico uruguaio, na internet não há limites: até mesmo se fala de fanfics com o médico.

Por outro lado, outros têm comentado e condenado, por sua vez, a forma como se olha para o médico quando ele era jovem.

As críticas pedem respeito para o homem, que é uma figura icônica em seu país.

“Que falta de respeito, Canessa ainda está vivo, salvando vidas e sobreviveu aos Andes, e essa idiota comentando isso, pior do que as garotas que escrevem fanfics”, foi um dos comentários.

Isso, apesar da relação de White com Recalt. Expressa amplamente nas redes.

Quem é o ator que interpreta Roberto Canessa?

Matías Recalt é argentino, tem 22 anos e já apareceu na série do jogador de futebol Carlos Tévez. Ele começou a atuar terapeuticamente em 2017. Também recebeu um prêmio que reconheceu seu trabalho como ator, o ACE.