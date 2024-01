Remake de Renascer: Globo decreta a morte de José Inocêncio na novela das 21h

A TV Globo revelou que a morte de José Inocêncio (Humberto Carrão) acontece no capítulo da próxima segunda-feira (29). Segundo o resumo da novela, divulgado pela emissora, Belarmino (Antonio Calloni) e Firmino (Enrique Díaz) celebram o momento, mas uma surpresa está em curso.

Acontece que no capítulo sete da novela Renascer, o personagem principal consegue enganar os vilões com a ajuda de Jupará (Evaldo Macarrão) e Deocleciano (Adanilo). Eles fingem a morte de José Inocêncio e convidam Belarmino e Firmino para o suposto velório.

Remake de Renascer: coronel Belarmino comemora morte de Inocêncio, mas tudo não passou de um plano do protagonista da novela da Globo (Fabio Rocha/TVGlobo)

O que eles não imaginam é que Inácia (Edvana Carvalho) cuidou dos ferimentos do protagonista do remake de Renascer, que se recupera deste novo susto na novela das 21 horas.

LEIA TAMBÉM: Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Já no falso velório de José Inocêncio, Belarmino se sente vitorioso e confessa ter atirado no personagem, que está deitado no caixão e escuta a confissão do vilão da novela Renascer. No capítulo desta segunda-feira (29), ele chega a dizer para Deocleciano que comprou a fazenda de Inocêncio antes de sua falsa morte.

Remake de Renascer: Deocleciano e Jupará (Evaldo Macarrão) falam sobre a morte falsa de José Inocêncio (Fabio Rocha/TVGlobo)

Por fim, o susto é enorme quando José Inocêncio se levanta e mostra que está mais vivo do que nunca. Nesta cena, o protagonista do remake obriga o coronel a vender sua fazenda para ele. Enfurecido e humilhado, Belarmino se vinga também de Firmino. Mas, ao voltar para casa, o coronel é assassinado em uma emboscada.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

LEIA TAMBÉM: Somente quem tem o olhar mais afiado de todos pode apontar 3 mulheres na ilusão de ótica em 9 segundos