Netflix: a minissérie viciante de 5 episódios baseada em um romance de sucesso que você terminará em um dia

É uma das apostas da Netflix que mantém a audiência cativada, pois é uma minissérie de mistério baseada no sucesso do romance de Harlan Coben. ‘Desaparecido Para Sempre’ é dirigida por David Elkaïm, Vincent Poymiro e Juan Carlos Medina.

De acordo com a resenha da plataforma de streaming, a minissérie conta a história de Guillaume Lucchesi, um homem de 30 anos que aparentemente leva uma vida normal e tranquila, mas ao lidar com o desaparecimento de sua namorada Judith no dia em que sua mãe morre, sua vida mudará radicalmente, deixando de ser o mesmo.

O livro escrito por Harlan Coben trata da vida de Guillaume Lucchesi, que pensava ter conseguido enterrar a terrível tragédia em que morreram as duas pessoas que mais amava: Sonia, seu primeiro amor, e Fred, seu irmão.

Dez anos depois, a vida de Guillaume volta a fazer sentido graças ao amor de Judith. Mas quando Judith desaparece durante o funeral da mãe de Guillaume, ele terá que enfrentar as verdades que lhe foram ocultadas por amigos e familiares, e também aquelas que ele mesmo decidiu ignorar no passado. Para o bem, mas principalmente para o mal.

5 capítulos de intensidade máxima

O elenco é liderado por Finnegan Oldfield, Nailia Harzoune, Guillaume Gouix e Nicolas Duvauchelle. ‘Desaparecido Para Sempre’ é a minissérie da Netflix que, através de seus 5 episódios, conecta o espectador e o levará a descobrir a vida de segredos obscuros que o protagonista esconde.

Esta minissérie é uma aposta muito criativa para o gênero de thriller, já que se inspira no bem-sucedido romance de Harlan Coben, e se une às produções baseadas nesse autor, como a série ‘O Inocente’. E explora sob a mesma temática os diferentes pontos de vista de cada personagem, alcançando assim uma construção narrativa muito única.

Esta produção francesa é uma joia imperdível que a Netflix traz para o seu público e é perfeita para ser vista em um único dia e descobrir nos seus 5 episódios os mistérios mais profundos da vida trágica de Guillaume Lucchesi.