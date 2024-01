Mulheres de Areia: o retorno de Raquel deixou uma personagem feliz

Entre tantos inimigos em Mulheres de Areia, Raquel (Glória Pires) conseguiu deixar uma personagem feliz com o seu retorno inesperado. Mesmo sabendo que a vilã da novela não presta, Malu (Vivianne Pasmanter) celebra com todas as suas forças que a irmã de Ruth (Glória Pires) está de volta.

Para a irmã do protagonista da novela da Globo, só a gêmea má pode tirar o seu pai do eixo. Acontece que Virgílio (Raul Cortez) nunca caiu na lábia da cara de pau e sempre desejou que Marcos (Guilherme Fontes) conseguisse se separar.

Para o empresário de Mulheres de Areia, Raquel só está de olho na fortuna da família e, por mais que ele também seja um vilão da novela, não pode-se negar que este é o plano da personagem cruel de Glória Pires, além de querer tirar o mocinho dos braços da irmã.

Mulheres de Areia: Malu afirma que Raquel vai atormentar a vida do pai (Divulgação/Globo)

No capítulo 155, que vai ao ar nesta segunda-feira (29), Malu afirma que está contente por saber que Raquel voltou para atormentar o pai. Mas, a felicidade pode durar pouco, já que Marcos propõe a Raquel que assine o divórcio em troca de dinheiro.

No entanto, o plano do protagonista não pega a vilã de Mulheres de Areia. Na novela, mesmo com Ruth concordando com ela, Raquel diz que não aceita se separar do marido. Ruth chega a dizer ao amado que esta situação é insustentável para os três.

Sem solução, a mocinha interpretada por Glória Pires decide que é hora de arrumar suas malas e volta para Pontal e Raquel revela para Marcos que atirou em Vanderlei (Paulo Betti).

Mulheres de Areia: com Raquel de volta, Ruth deixa Marcos e volta a morar na praia (Divulgação/Globo)

Ainda no capítulo desta segunda-feira (29) de Mulheres de Areia, Floria­no (Sebastião Vasconcelos) decide castigar Isaura (Laura Cardoso) porque ela mentiu para ele e dá uma surra nela com o cinto. Já Tônia (Andréa Beltrão) conta a Vitor (Oscar Magrini) que vai vender o carro para ajudá-lo a saldar a dívida com Virgílio.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

