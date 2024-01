Karol G é destruída nas redes por seu novo visual radical: “Que horror”

O evento em que Sofía Vergara também marcou presença como protagonista e produtora, a cantora colombiana foi o centro das atenções na estreia do primeiro episódio desta minissérie onde faz sua estreia como atriz. A cantora desfilou com uma roupa de couro composta por calças com tachas na parte frontal ao longo da costura e um corpete que realçou sua figura escultural, com destaque para um impressionante sobreposto de pele sintética no pescoço.

‘La Bichota’ recebeu duras críticas pelo seu novo estilo e cor de cabelo

No entanto, isso não foi a única coisa que chamou a atenção, pois nos vídeos que circulam nas redes sociais, pode-se ver a boa química entre a cantora e Sofía Vergara. Da mesma forma, a atuação de Karol G como Carla, uma das melhores amigas da personagem principal, Griselda Blanco, gerou grande expectativa entre o público. No entanto, a roupa escolhida pela artista do gênero urbano não agradou alguns internautas.

“Daiky está assessorando ela de novo ou o quê, que horror essa aparência”; “Karol G pode ter todo o dinheiro, mas esses assessores que a vestiram hoje, que ***“; “Pensei que ela tinha ficado careca, parece um homem”, foram alguns dos comentários que Karol G recebeu.

