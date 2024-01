Griselda: a ascensão e queda de uma das traficantes de drogas mais temidas do mundo

Griselda Blanco foi uma das narcotraficantes mais temidas da Colômbia e dos Estados Unidos, chegando a ser o temor dos capos mais conhecidos do país. Com uma nova proposta audiovisual protagonizada por Sofía Vergara, esta série narra os momentos mais controversos de Griselda, bem como sua queda na cidade de Medellín.

Para falar um pouco mais detalhadamente sobre esta série e sobre a controvérsia contínua em torno da criação de séries sobre o tráfico de drogas na Colômbia, o Publimetro entrevistou Christian Tappan, Julieth Restrepo e Diego Trujillo, atores que interpretaram as pessoas mais próximas da vida de Griselda Blanco.

Os personagens foram os mais próximos de Griselda nesta história. O que eles descobriram no meio dessa investigação dos personagens? Algum fato em particular que os fez pensar ou refletir sobre seus personagens?

Julieth Restrepo: Eu acredito que é muito fácil julgar esses personagens, é muito fácil dizer que são maus ou que não estão certos. Eu nunca vou justificá-los, mas acredito que é mais complexo do que isso e acho que esses personagens estão cheios de muitas decisões.

Minha grande revelação foi perceber que o que eles fazem impacta os outros e é por isso que esse assunto é tão difícil, porque ainda hoje, em 2024, continuamos falando sobre isso e continuaremos falando por muito tempo sobre o narcotráfico. Mas esses personagens, cada um em seu próprio mundo, aparentemente acabam impactando de uma maneira muito grande a todos, e se você assistir desde o primeiro capítulo até o final, você vai perceber que alguns que nem mesmo cruzaram o meu caminho, talvez nem mesmo tenham se cruzado comigo no set, realmente impactaram a vida do meu personagem. Então é essa bola de neve que vai crescendo pelas decisões que você vai tomando.

Cada um de vocês tem vindo fazendo séries e filmes na mesma linha de Griselda. O que faz Griselda especial em comparação com seus trabalhos anteriores?

Diego Trujillo: Para mim, existem elementos fundamentais que a diferenciam de muitos outros, sem que isso queira dizer que os outros não tenham sido igualmente bons. Eu defendo que se façam séries desse tipo porque falam da nossa história e a história deve ser contada sempre, porque isso tem uma repercussão muito importante no desenvolvimento da sociedade, mas no caso de Griselda, em particular, há uma maneira de apresentar o personagem a partir da humanidade, não se pode dizer que todas as pessoas que querem ser traficantes de drogas são más, porque não existem seres humanos bons ou maus, existem seres que, pelas circunstâncias, acabam fazendo ou tomando decisões erradas, e é isso que acontece aqui. Aqui temos uma mulher que quer cuidar de sua família, que tem todo o direito de fazê-lo e escolhe o caminho polêmico ou errado, mas vemos o traço de humanidade das pessoas nessa série, e isso é o que a torna imensamente valiosa.

Cada um de vocês interpretou personagens diferentes, personalidades diferentes e maneiras diferentes de ver a vida. Qual foi a lição específica que vocês aprenderam com o personagem que interpretaram?

Christian Tappan: Como pessoa, nunca procuro que um personagem me deixe algo, pois deixaria de interpretar muitos dos personagens que interpretei apenas por causa de sua condição social, sua forma de falar, de pensar, de suas decisões, do que faz ou não faz. Mas o aprendizado que um personagem como Arturo deixa dentro do contexto da ficção é que suas decisões de se aproximar de Griselda deixam um final bastante peculiar para todos. Então, o aprendizado deles realmente não poderíamos saber, mas para mim, como ator, dentro do cenário de Griselda, foi uma experiência em um país onde, embora eu tenha trabalhado uma vez, não tinha ficado tanto tempo como desta vez. Isso me trouxe o conhecimento de trabalhar em uma série de alta qualidade e me aproximar novamente de pessoas que admiro e respeito muito seu trabalho e que estavam na mesma situação, ou seja, estavam em um país estrangeiro criando um personagem para uma série desse tamanho.

Ele me permitiu trabalhar com Andy Bize, que para mim é um dos melhores diretores do mundo, e isso fica evidente nesta série. Ele me permitiu conhecer Sofía Vergara, que tem sido uma das melhores coisas que me aconteceram nos últimos anos. Acredito que, sem desmerecer as outras séries que fiz, esta é a maior série em termos de conceito.

Existe outro assunto que precisa ser abordado, que é o manejo da polêmica em torno da continuação da produção de séries sobre o narcotráfico na Colômbia. Como eles estão lidando com isso, sabendo que até o ex-senador Roy Barreras se pronunciou a respeito?

Julieth Restrepo: Eu adoro fazer parte de projetos que abram conversas e falar sobre o assunto, há muitas opiniões e muitas coisas a dizer, porque é disso que se trata. Não quero fazer parte de projetos onde a conversa fica estagnada e ninguém quer tocá-la, porque há muito mais a ser dito e não deixa de ser doloroso. Mas acho que a melhor maneira de homenagear as vítimas que tivemos com essa história é falando precisamente sobre o assunto, confrontando essas histórias e mostrando-as para que não se repitam. E se vamos contá-las, contemos corretamente, e se vamos falar sobre isso, falemos a verdade, porque sinto que não podemos dizer "vejam Griselda e não façam perguntas". Não, façam perguntas, falemos sobre o assunto e é aí que a conversa fica interessante.

Além disso, ser objetivos com o assunto, onde não estamos apenas mostrando a história de Griselda de como ela surgiu, mas também de como ela caiu. Aqui não estamos celebrando nada, mas sim mostrando o que acontece quando se tomam decisões erradas.

Christian Tappan: O importante é saber onde se faz apologia e acreditamos que nesta série não se faz apologia.

Diego Trujillo: Parece-me que o senador também cai em um extremo, que é o extremo de romantizar e dizer ‘mostremos o bonito, o bom, o belo, porque também temos coisas bonitas e boas’ e claro, é claro, mas também temos coisas ruins e temos que contar as duas para haver um equilíbrio, porque isso é o que somos como seres humanos em nossa condição, somos seres ambíguos que têm coisas bonitas e maravilhosas, como a arte, por exemplo, e temos coisas terríveis. O país tem coisas maravilhosas, assim como todos os países da América Latina, mas também tem coisas terríveis e precisamos mostrar as duas, porque isso é a condição humana.