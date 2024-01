Remake de Renascer: Santinha vira coringa para matar José Inocêncio na novela

A estadia de Maria Santa (Duda Santos) no bordel de Jacutinga (Juliana Paes) será um pouco conturbada. No capítulo do remake da novela Renascer deste sábado (27), por exemplo, a namorada de José Inocêncio (Humberto Carrão) terá que despistar dois pretendentes.

Os abusados da vez são Belarmino (Antonio Calloni) e Firmino (Enrique Díaz), que descobrem que Santinha foi abandonada por Venâncio (Fábio Lago) na casa e disputam a atenção da jovem, que achava que tinha engravidado após um beijo.

Depois desse perrengue, a protagonista da primeira fase de Renascer na Globo conversa com a personagem de Juliana Paes e revela que o beijo foi dado por José Inocêncio.

Remake de Renascer: Belarmino não desiste de matar José Inocêncio e revela onde Santinha está morando (Fábio Rocha/Globo)

Ainda no bordel da novela da Globo, Jacutinga repreende Juliete (Flávia Barros) por reclamar que Maria Santa vive naquela casa e não trabalha como as demais meninas.

Inocêncio descobre paradeiro de Santinha

Não demora muito para José encontrar sua amada. No capítulo do remake de Renascer deste sábado (27), o protagonista reforma a fazenda com o dinheiro da venda do cacau e aceita comprar a safra de cacau de Belarmino, em troca de informação sobre o paradeiro de Maria Santa.

Ainda sem entender os reais motivos, José Inocêncio reencontra a personagem de Duda Santos na na casa de Jacutinga e os dois se emocionam. Porém, o que o protagonista de Renascer não sabia é que o coronel está de tocaia, à espera que ele saia para atirar nele.

Remake de Renascer: as vibrações de Inácia não são boas quando ela descobre que José Inocêncio vai atrás de Santinha (Fábio Rocha/Globo)

Antes de tudo isso acontecer, Inácia (Edvana Carvalho) sente que algo ruim pode acontecer nos próximos momentos da novela da Globo e Nena (Quitéria Kelly) fica aflita ao ver Belarmino saindo de casa armado.

