Remake de Elas por Elas: bombas familiares explodem hoje na novela da Globo

Sem a guarda de Vic (Bia Santana) no remake de Elas por Elas, Renée (Maria Clara Spinelli) tem a maternidade reconhecida no tribunal, depois que ficou decidido que a jovem deve morar com a mãe biológica.

Mesmo Márcia (Mary Sheila) ganhando na justiça o direito de ficar com a guarda da filha, a protagonista da novela das 18 horas sai vitoriosa do tribunal. O processo termina no capítulo deste sábado (27), mas contamos os detalhes para vocês.

Em cenas que vão ao ar mais tarde, na TV Globo, Renée perde a guarda da garota, apesar do pai da jovem depor a favor da protagonista do remake de Elas por Elas. Mas, ela percebe que a emoção é mais forte do que qualquer documento jurídico.

Remake de Elas por Elas: Renée perde a guarda de Vic (Léo Rosario/Globo)

No fim do julgamento, a personagem vivida por Maria Clara Spinelli é reconhecida como mãe e a situação pode abrir margem para futuras reviravoltas na novela da Globo.

Mesmo sem comemorar totalmente, ela fica aliviada com a decisão, já que o reconhecimento desse vínculo com Vic pode ao menos impedir que Márcia continue agindo para afastá-la da garota.

Ainda no capítulo 107 da adaptação da Globo, Helena (Isabel Teixeira) se revolta quando Cris (XXX) confessa que foi ela quem revelou a verdade sobre o nascimento de Giovanni (Filipe Bragança). A vilã ainda precisa lidar com uma ameaça feita por Fagundes (Antonio Tabet) e fica intrigada com a desconfiança de Sérgio (Marcos Caruso) sobre Danilo (Erom Cordeiro).

Remake de Elas por Elas: Giovanni e Cris começam a namorar (Divulgação/Globo)

Vendo que Jonas (Mateus Solano) está mais próximo da ex-mulher, Adriana (Thalita Carauta), outra protagonista de Elas por Elas, deixa o ciúmes falar mais alto e eles brigam.

O remake de Elas por Elas é escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson , que adaptaram a novela de sucesso desenvolvida por Cassiano Gabus Mendes, em 1982. O elenco atual conta com Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Lázaro Ramos, entre outros famosos.

