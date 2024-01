Johnny Depp vai dirigir Al Pacino

Johnny Depp regressa como diretor depois de décadas. O ex-protagonista de ‘Piratas do Caribe’ dirigirá ‘Modi’, um filme que fará junto com Al Pacino, que desempenhará um personagem secundário como colecionador de arte francês da vida real Maurice Gangnat.

‘Modi’ com Johnny Depp e Al Pacino

Esta é a primeira vez que o ator dirige um filme desde ‘The Brave’, que ele fez em 1997, sendo este o primeiro grande projeto desde sua disputa legal em 2022 com sua ex-parceira Amber Heard.

Através de um comunicado de imprensa, foi informado que ‘Modi’ segue “a vida do artista italiano Amedeo Modigliani numa turbulência de 48 horas, capturando uma série caótica de eventos nas ruas e bares de Paris devastada pela Primeira Guerra Mundial”.

Al Pacino Getty Images

Sobre o que ‘Modi’ tratará?

"Fugindo da polícia, o desejo de Modi de encerrar sua carreira e deixar a cidade é ignorado por seus companheiros boêmios", acrescenta o comunicado. "O caos atinge o ápice quando ele se depara com um colecionador que poderia mudar sua vida".

Depp, que é o protagonista da campanha Sauvage da Dior, afirmou que se juntou ao projeto ao saber que estaria Al Pacino.

“Embarcar nesta jornada cinematográfica como diretor de ‘Modi’ tem sido uma experiência incrivelmente satisfatória e transformadora”, disse Depp em comunicado. “Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todo o elenco, equipe e produtores pelo seu compromisso e criatividade inabaláveis”.

Al Pacino convidou Depp para o projeto

"Al me pediu para fazer este filme, como poderia recusar o Pacino? Um sincero reconhecimento por contribuir generosamente com seu talento e dedicação a este projeto", escreveu Depp. "'Modi' é um testemunho do espírito colaborativo do cinema independente e estou empolgado em apresentar esta história única e convincente ao mundo".

O elenco de ‘Modi’ inclui Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri e Sally Phillips.