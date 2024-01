David Beckham envolvido em novo escândalo de infidelidade

A testemunha, que pediu para permanecer anônima, declarou ao meio de comunicação 'Socialité' que Beckham e seu companheiro de equipe Ronaldo organizavam festas nas quais se cercavam de mulheres, enquanto ele já mantinha um relacionamento sério com sua atual esposa Victoria.

A esposa do jogador de futebol David Beckham, a quem conheceu em 1997 Getty Images

De acordo com o depoimento, os dois jogadores de futebol pediam centenas de garrafas de champanhe caro para encher a banheira de hidromassagem do quarto e flertavam com garotas em boates da capital para depois convidá-las para essas festas privadas, pedidos que colocavam os hotéis em apuros devido à enorme quantidade de garrafas solicitadas, mas que geravam grandes contas para os estabelecimentos.

David Beckham | Victoria Beckham Instagram: @davidbeckham / @victoriabeckham (Instagram: @davidbeckham / @victoriabeckham)

A testemunha afirmou que essas festas eram muito “brincalhonas” e que Beckham fazia “pedidos” às mulheres que ele convidava que “encheriam os jornais”, além de apontar que essas celebrações não eram isoladas, mas se tornaram uma atividade habitual para ambos os ex-jogadores de futebol.

Tags