CR7 critica Messi com desprezo pelas premiações conquistadas pelo argentino: “não acredito nesses prêmios”

Cristiano Ronaldo não teve piedade em se solidarizar com um grande setor que criticou Lionel Messi por ganhar a Bola de Ouro e o The Best, em detrimento do norueguês Erling Haaland. CR7 comentou que esses reconhecimentos entregues pela FIFA perderam importância.

“O Bola de Ouro e o The Best estão perdendo credibilidade, já não acredito nesses prêmios”, afirmou Cristiano Ronaldo em uma entrevista ao jornal esportivo português ‘Récord’.

"É preciso analisar toda a temporada. Não estou dizendo que Messi não merecia, ou Haaland ou até mesmo Mbappé. Simplesmente, já não acredito nesses prêmios... eles são fatos, são números. E os números não mentem", comentou.

As palavras do luso chegam após a controvérsia que ocorreu na entrega do The Best para o campeão do mundo, apesar de jogar numa liga que está muito abaixo do que representa a elite mundial, a americana.

Caso suas palavras não fossem contundentes, CR7 acrescentou que não presenciou esses eventos. Em outras palavras, apesar de ter conquistado esses reconhecimentos anos atrás, para o português agora não reflete o verdadeiro mérito alcançado por outros profissionais do ‘Rei dos Esportes’.

Prêmio Bola de Ouro

O atacante norueguês do Manchester City Erling Haaland e a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, foram reconhecidos como os melhores jogadores de 2023 pelos Prêmios Bola de Ouro entregues nesta sexta-feira em Dubai.

"Uma noite mágica em Dubai! Que honra ganhar este prêmio e também ver outros colegas do clube sendo reconhecidos! Muito obrigado", disse Haaland, que esteve presente na cerimônia. "Espero voltar em breve recuperado da lesão", disse o atacante do City.

O acumulador de prêmios, embora de menor relevância, foi Cristiano Ronaldo. O astro português teve que subir ao palco três vezes para receber três prêmios. Primeiro, recebeu o prêmio Maradona de melhor artilheiro de 2023 e depois o de melhor jogador do Oriente Médio. Mais tarde, também recebeu o prêmio de jogador favorito da torcida.

“Estou muito orgulhoso de uma temporada incrível”, à frente de Jude Bellingham, Neymar, Mohamed Salah e Leo Messi.