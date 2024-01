Um ídolo caiu, a forma como Georgina controla Cristiano Ronaldo

Os fãs de Cristiano Ronaldo tiveram uma terça-feira para esquecer. Não apenas o cancelamento de sua turnê na Ásia caiu como um balde de água fria, uma reação de sua parceira também acabou demonstrando que até o ‘Comandante’ pode sucumbir ao poder de uma mulher.

Um vídeo viral mostrou o momento em que CR7 compartilha com Giorgina Rodríguez em uma festa. Uma das convidadas parece estar muito cúmplice rindo com o português, o que não agradou a mãe dos filhos do goleador da Liga dos Campeões.

Georgina usou apenas um olhar para conquistar o coração do maior goleador da história de Portugal. Isso desencadeou uma onda de comentários, onde indicou que pode sucumbir diante do caráter de sua mãe e de sua amada.

Reações

"O verdadeiro homem em um relacionamento sabe rir e brincar, não perde sua essência, mas sempre sabe estabelecer limites e respeitá-los. Por alguma razão, CR7 é um dos meus líderes a seguir", escreveu um dos seguidores de CR7.

A turnê chinesa da equipe saudita Al-Nassr FC, onde joga o português Cristiano Ronaldo, foi oficialmente adiada devido a uma lesão do antigo jogador do Real Madrid, informou hoje a organização dos jogos.

Os organizadores dos jogos, que enfrentariam a equipe da Arábia Saudita contra o Shanghai Shenhua e o Zhejiang FC na cidade meridional de Shenzhen nos dias 24 e 28 de janeiro, respectivamente, relataram que "devido à condição física de Cristiano Ronaldo", o atacante de Madeira "não poderia jogar".

Além de confirmar o reembolso de todos os ingressos, que se esgotaram completamente poucos minutos após o início das vendas, e das despesas de deslocamento, os organizadores afirmaram estar em negociações para marcar uma nova data para os confrontos, de acordo com a imprensa local.