Remake de Renascer: gravidez e diz que me disse; as bombas do novo capítulo

Depois de enfrentar o pai pelo amor de José Inocêncio (Humberto Carrão), Maria Santa (Duda Santos) volta a jogar uma bomba no colo de Venâncio (Fábio Lago). Em cenas que vão ao ar no capítulo 5, a protagonista da primeira fase do remake de Renascer revela que está grávida de seu primeiro filho deixando o pai ainda mais decepcionado.

Com o choque, o vilão da novela da Globo decide ir embora com Quitéria (Belize Pombal) e abandona Maria Santa na porta do bordel de Jacutinga (Juliana Paes), que corre para socorrer a menina. Na cena, prevista para ir ao ar nesta sexta-feira (26), Jacutinga orienta suas meninas a não comentarem sobre a presença da filha de Venâncio no bordel, mas Juliete (Flavia Barros) começa a provocar Santinha rapidamente.

Remake de Renascer: após brigar com Venâncio, Santinha é acolhida no bordel (Fábio Rocha/Globo)

Porém, o contato com as meninas da casa mostra que Santinha é inocente, afinal, ela pensa que está grávida apenas por ter beijado José Inocêncio. Morena (Uiliana Lima) é quem descobre a situação e conta para Jacutinga que a menina pensa ter engravidado depois de beijar o coronelzinho da novela Renascer.

Ainda no 5º capítulo do remake, Jacutinga conversa muito com Maria Santa sobre as coisas da vida.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Rodriguinho barrado nos EUA; pagodeiro revela proibição de entrar no país

Em outro momento de Renascer, José Inocêncio diz ao Padre Santo (Chico Díaz) que vai atrás da Maria Santa, mas Belarmino (Antonio Calloni) procura o protagonista da novela e conta que Venâncio foi embora levando Santinha. A notícia falsa faz o personagem de Humberto Carrão entrar em desespero.

Remake de Renascer: Venâncio larga Maria Santa na frente da casa de Jacutinga e vai embora com Quitéria (Fábio Rocha/Globo)

Por fim, Norberto (Matheus Nachtergaele) comenta com Firmino (Enrique Díaz) sobre a presença de uma nova menina no bordel da cidade. Já Belarmino se depara com Maria Santa ao chegar à casa de Jacutinga e pode usar isso para contaminar a cabeça de José Inocêncio.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

LEIA TAMBÉM: Mulheres de Areia: Donato atrás das grades? Finalmente, ele confessa crime