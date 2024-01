Remake de Renascer: esta cena revela toda verdade sobre a irmã de Santinha

Remake de Renascer: como a irmã mais velha, Maria Santa foi jogada no olho da rua ao contar para o pai que estava grávida (Léo Rosario/Globo)

Enquanto Maria Santa (Duda Santos) é abandonada pelo pai, o público que assiste o remake de Renascer na Globo questiona por onde anda Marianinha, a irmã mais velha da jovem apaixonada por José Inocêncio (Humberto Carrão).

Seguindo o roteiro original da novela, escrito por Benedito Ruy Barbosa, a filha mais velha de Venâncio e Quitéria, interpretados no remake por Fábio Lago e Belize Pombal, teve um destino parecido com Santinha, que revela ao pai que está grávida no 5º capítulo da novela da Globo.

No passado, Marianinha engravidou antes de subir ao altar e Venâncio não pensou duas vezes, colocou a filha para fora de casa e nunca mais soube de sua existência e muito menos do bebê que ela esperava.

Ainda, de acordo com o roteiro original de Renascer, de 1993, a irmã de Maria Santa é acolhida por Rachid, que na adaptação feita por Bruno Luperi é vivido, na primeira fase, por Gabriel Sater.

Remake de Renascer: Venâncio larga Maria Santa na frente da casa de Jacutinga e vai embora com Quitéria (Fábio Rocha/Globo)

Mesmo sem saber a história da jovem, o personagem da novela da Globo acolhe Marianinha e também decide ser o pai do filho da jovem, que nunca foi revelada ao público, pelo menos, nas cenas originais da trama das 21 horas.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: a audiência pela guarda definitiva de Vic começa hoje

Quem acompanhou Renascer no passado, pode lembrar que Rachid apenas conta como conheceu a irmã de Maria Santa, quando ele volta para Ilhéus e reencontra José Inocêncio, que agora ganha vida na pele de Humberto Carrão (primeira fase) e Marcos Palmeira (segunda fase).

Durante a conversa, Rachid diz que a cunhada do protagonista da novela Renascer se casou com ele e que deu à luz a muitas crianças. No decorrer da trama, Marianinha morre e deixa uma carta contando para Santinha, que também morre durante um parto, todo o seu passado e quem é o pai biológico de seu primeiro bebê.

Remake de Renascer: Juliana Paes aparece sedutora ao posar com look de Jacutinga (Reprodução/Instagram)

Será com a leitura deste documento que o público que assiste o remake de Renascer descobre que o primeiro sobrinho de Maria Santa é filho do Belarmino, interpretado atualmente pelo ator Antonio Calloni. Na versão original, o coronel estuprou a filha mais velha de Venâncio.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

LEIA TAMBÉM: Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer