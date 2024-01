Remake de Elas por Elas: a audiência pela guarda definitiva de Vic começa hoje

Muitas emoções aguardam os personagens do remake de Elas por Elas nesta sexta-feira (26). Entre tantos assuntos para serem resolvidos, a audiência envolvendo a guarda definitiva de Vic (Bia Santana) começa no capítulo 106 da adaptação da Globo.

Antes de entrar no tribunal, Rico (Pedro Caetano) afirma que ajudará Renée (Maria Clara Spinelli) a reconquistar a guarda da adolescente e quando a audiência de custódia começa, Wagner (César Mello) é convocado para depor. O pai de Vic foi encontrado desacordado na rua.

No tribunal de Elas por Elas, Wagner consegue falar da importância de Renée para a educação de Vic, indo contra as falas de Márcia (Mary Sheila), mãe biológica da garota. Mas, o depoimento paterno é visto como sem credibilidade para a justiça.

Remake de Elas por Elas: Renée perde a guarda de Vic (Léo Rosario/Globo)

No final, Renée perde a guarda da garota, que permanece com Márcia, apesar do pai da jovem depor a favor da protagonista do remake de Elas por Elas. Acontece que durante a decisão, o ar de incerteza ganhou força no tribunal, prejudicando a personagem vivida por Maria Clara Spinelli.

Mesmo com a derrota, Renée percebe que a emoção é mais forte do que os documentos jurídicos. Na cena da novela da Globo, ela é reconhecida como mãe e a situação pode abrir margem para futuras reviravoltas na trama.

Embora não possa celebrar totalmente a decisão, a mulher fica aliviada com a decisão, já que o reconhecimento desse vínculo com Vic pode ao menos impedir que Márcia continue agindo para afastá-la da garota.

Remake de Elas por Elas: juiz decide que Márcia fica com a guarda de Vic (Léo Rosario/Globo)

Ainda no capítulo desta sexta-feira (26), Wagner insinua para Renée que gostaria de uma nova chance com ela. Será que a protagonista de Elas por Elas vai voltar para o ex-marido?

O remake de Elas por Elas é escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson , que adaptaram a novela de sucesso desenvolvida por Cassiano Gabus Mendes, em 1982. O elenco atual conta com Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Lázaro Ramos, entre outros famosos.

