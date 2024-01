Reese Witherspoon desperta debate: é seguro comer neve? Especialistas se manifestam

A renomada atriz Reese Witherspoon está no centro de uma acalorada discussão online após compartilhar um vídeo fazendo um 'Café de Neve com Sal e Chocolate' em sua conta no TikTok na semana passada.

Após adicionar xarope de caramelo salgado, calda de chocolate e café gelado à neve retirada de sua churrasqueira coberta, Witherspoon elogiou a iguaria e provocou um dilúvio de comentários preocupados sobre a segurança de comer neve.

Respostas aos críticos e reflexões

Devido à reação, a atriz de 47 anos respondeu não apenas uma, mas três vezes no TikTok, tentando dissipar as preocupações. No entanto, as alegações de neve 'suja' levaram Witherspoon a microwavar a neve para produzir água clara. Em sua defesa, ela afirmou: "estamos na categoria de 'só se vive uma vez', e neva talvez uma vez por ano aqui. Além disso, quero dizer algo - estava delicioso".

Witherspoon confessou ainda que não bebia água filtrada quando criança e que não sabia "como filtrar a neve".

Neve comestível?

O episódio de Witherspoon se insere em uma tendência crescente de receitas com neve nas redes sociais, mas os cientistas há muito debatem sobre a segurança de consumir neve. Um estudo de 2016 revelou que a neve em áreas urbanas pode absorver substâncias tóxicas provenientes da emissão de automóveis.

Cientistas recomendam evitar neve amarela e aquela que foi removida por máquinas de neve, pois pode conter areia e produtos químicos. Estudos divergentes sugerem que a neve muito fresca, com menos de dois dias, tem poucas bactérias, enquanto outros cientistas alertam sobre possíveis riscos.

Apesar das divergências, especialistas concordam que, se consumir neve, é crucial escolher neve recém-caída. Madelyn Fernstrom, editora de saúde e nutrição da NBC News, destaca que, embora não seja possível garantir que a neve esteja completamente livre de contaminantes, os níveis são mínimos e não representam um risco à saúde.