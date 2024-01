Quem foram os sobreviventes que apareceram em ‘A Sociedade da Neve’?

A mais recente produção da Netflix em 2024 tem capturado a atenção do público, trata-se de ‘A Sociedade da Neve’, um filme dirigido e escrito por Juan Antonio Bayona, que se baseia em fatos reais e adapta o livro de mesmo nome escrito por Pablo Vierci.

A trama do filme centra-se em um dos eventos mais impactantes da história: o acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia na Cordilheira dos Andes em 1972. O avião transportava jogadores de rugby do clube Old Christians Club de Montevideo e caiu na cordilheira, resultando na perda de 29 vidas pelo impacto e mais tarde deixou apenas 16 sobreviventes. Estes últimos tiveram que enfrentar uma odisséia para se manterem vivos até seu eventual resgate. O filme, que gerou grande expectativa na plataforma de streaming, oferece um relato impactante e comovente dos eventos ocorridos durante essa trágica situação.

A trama do filme se concentra nos 72 dias em que os sobreviventes ficaram presos na cordilheira, utilizando várias estratégias para se manterem vivos.

Na mesma também se destaca o heroísmo de ‘Nando’ Parrado e Roberto Canessa, que, sem equipamento, percorreram aproximadamente 38 quilômetros entre montanhas até encontrar ajuda.

‘A sociedade da neve’ recebeu elogios tanto da crítica quanto do amplo público que a assistiu. Juan Antonio Bayona conseguiu criar um filme com elementos documentais sem cair em sensacionalismo. Embora tenha evitado incluir detalhes mórbidos nos 144 minutos de duração, ele incorporou alguns elementos que passaram despercebidos para muitos.

Ao longo do filme, o diretor presta homenagem aos sobreviventes, permitindo que eles façam pequenas aparições. Entre eles, podemos ver Roberto Canessa, que aparece como um dos médicos, Nando Parrado em uma cena no aeroporto e Carlitos Páez Rodríguez, o mais jovem na época, que interpreta seu próprio pai.