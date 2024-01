Quais são os sintomas do choque séptico que fez a atriz de ‘Emily em Paris’ quase morrer?

O que começou como uma viagem dos sonhos pelas Ilhas Maldivas, acabou se transformando em um completo pesadelo para a atriz Ashley Park, que interpretou o papel de Mindy Chen na popular série ‘Emily em Paris’. Seus planos eram receber o ano de 2024 em grande estilo, mas quase perdeu a vida quando ficou doente com amigdalite. Ela usou sua conta no Instagram para contar sua história dramática.

Park, com 32 anos, procurou três hospitais na ilha para descobrir o que tinha, pois estava piorando cada vez mais. Ela ficou internada por uma semana na unidade de terapia intensiva, até que finalmente, após "inúmeros exames, testes, injeções e dores insuportáveis", foi determinado que ela tinha um choque séptico crítico que estava deteriorando seu organismo.

Sua confissão nas redes gerou a reação de celebridades, como a própria Lily Collins, protagonista da série; assim como Paris Hilton, Eiza González, Busy Philipps, Glen Powell, Donatella Versace e Olivia Culpo, entre outros. Diante disso, muitos internautas se perguntaram como a saúde da atriz pôde se deteriorar tão rapidamente.

Bem, o choque séptico é “a manifestação mais grave de uma infecção. Isso ocorre como resultado de uma resposta inflamatória sistêmica grave que leva a um colapso cardiovascular e/ou microcirculatório e à hipoperfusão tecidual (passagem de um fluido, através do sistema circulatório ou linfático, para um órgão ou tecido)”, de acordo com a pesquisa ‘Manejo do paciente em choque séptico’, realizada pelo médico Alejandro Bruhn C.

Este episódio grave pode ser causado por qualquer tipo de bactéria, fungos e (raramente) vírus, de acordo com o Medline Plus, pois este portal especializado em medicina explica que "as toxinas liberadas por bactérias ou fungos podem causar danos nos tecidos. Isso pode levar à pressão arterial baixa e mau funcionamento dos órgãos".

Por sua vez, a MayoClinic afirma que antes do corpo entrar em colapso devido ao choque, o paciente sofre de sepse, que é uma condição grave em que o corpo responde de forma incorreta a uma infecção.

Quais são os sintomas de um choque séptico?

Cada organismo reage de maneira diferente e também pode variar se o paciente for uma criança, um adulto jovem ou idoso, no entanto, existem certas manifestações. Os portais mencionados anteriormente indicam que os sintomas podem ser: braços e pernas frios e pálidos, temperatura alta ou muito baixa, calafrios, sensação de tontura; pressão arterial baixa, especialmente ao ficar de pé, palpitações, frequência cardíaca rápida, sonolência profunda ou dificuldade para ficar acordado, confusão e dificuldade para respirar, entre outros.

Ashley manifestou que sua saúde melhorou, apesar das estimativas iniciais dos médicos. Ela é sortuda por estar viva, já que esse episódio tem uma alta taxa de mortalidade. Estima-se que até 40% dos pacientes como Park morram após um choque séptico.