Príncipe William prioriza a família durante a recuperação de Kate Middleton

De acordo com fontes próximas ao príncipe e à princesa de Gales, o Príncipe William está demonstrando um compromisso notável com a família durante o período de hospitalização de Kate Middleton. A princesa está se recuperando de uma “cirurgia abdominal planejada” realizada em 16 de janeiro, e o palácio informou que ela permanecerá hospitalizada em Londres por 10 a 14 dias. O retorno para casa e a continuação da recuperação estão previstos para acontecer após esse período, sendo improvável que ela retorne às funções públicas antes da Páscoa.

Atenção total à família

Em um gesto que destaca o comprometimento do Príncipe William com a família, ele optou por limpar sua agenda para estar ao lado de sua esposa e garantir apoio aos filhos: George, 10 anos, Charlotte, 8 anos, e Louis, 5 anos. Diferentemente do passado, onde as responsabilidades poderiam ter sido delegadas, William está ativamente envolvido no cuidado das crianças, juntamente com a babá de longa data Maria Teresa Turrion Borrallo. Ele também participa na coleta e entrega das crianças na escola.

Casal real moderno em ação

Príncipe William - (Reprodução/Instagram)

Robert Hardman, autor de “The Making of a King: King Charles III e The Modern Monarchy,” compartilhou insights sobre a abordagem do Príncipe William: “Eles são um casal real moderno. Teria havido mais delegação [no passado]. Ele não quer deixar tudo para a babá.” Essa atitude reflete a visão de um casal comprometido com a criação e cuidado dos filhos, priorizando a presença e o apoio familiar durante momentos desafiadores.

Expectativas para o retorno às funções públicas

Não se espera que o Príncipe retome suas funções públicas até que Kate retorne do hospital para casa. A atenção total à família demonstra uma abordagem consciente e equilibrada em meio às obrigações reais. A babá Maria Teresa Turrion Borrallo desempenha um papel significativo ao lado do Príncipe William, garantindo que as crianças recebam a atenção e o cuidado necessários.

Fonte: Veja

