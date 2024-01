Paraíso Tropical: sem limites, Ivan apronta e faz amigo ser preso no seu lugar

Ivan (Bruno Gagliasso) mostra mais uma vez que não é uma pessoa de boa índole. No capítulo 45 da novela Paraíso Tropical, o cara de pau arma uma cilada para Mateus (Gustavo Leão), que acaba sendo preso em flagrante.

O ponto alto deste golpe certeiro faz com que Mateus seja colocado como responsável por roubar a lancha de Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Na cena, que vai ao ar no capítulo de sexta-feira (26), o irmão de Olavo (Wagner Moura) chama a namorada Tatiana, Camila (Patrícia Werneck), Mateus e outros amigos para dar um passeio no barco roubado.

Tudo está muito bem, mas nenhum dos amigos de Ivan sabe quem é o verdadeiro dono da lancha. Depois de um dia inteiro de festa e diversão, Ivan pede para Mateus pilotar o barco e voltar para marina e, durante a viagem, o personagem de Bruno Gagliasso avisa para levá-lo para outra marina.

Paraíso Tropical: Mateus é preso ao cair em golpe da lancha; Gustavo Leão e Patricia Werneck em cena (João Miguel Júnior/Globo)

Tal atitude faz com que o filho de Cássio (Marcello Antony) fique desconfiado do amigo, que acaba revelando que roubou a lancha. Diante do caos, Antenor também é avisado que seu barco foi roubado.

Voltando ao passeio entre amigos, a notícia vira motivo de uma briga. Na cena, Mateus e Ivan aparecem aos socos, principalmente, quando o personagem vivido por Gustavo Leão em Paraíso Tropical diz que vai levar a lancha para o lugar exato de onde ela saiu.

Paraíso Tropical: Lúcia defende Mateus de Antenor (Márcio de Souza/Globo)

Ele chega a chamar Ivan de ladrão, mas no meio do percurso eles são parados pela guarda costeira e Mateus é quem acaba sendo preso. O momento de tensão termina com Lúcia (Glória Pires) invadindo a sala de Antenor e exigindo que ele retire a queixa, pois seu filho não é ladrão.

Este não será o único problema do capítulo 45 da novela escrita por Gilberto Braga. Taís (Alessandra Negrini) arma mais um golpe e diz que o barman Samuel pagou-a com o dinheiro roubado, fazendo com que Cássio a mande embora de sua vida e do restaurante e, com isso, ela pede para voltar a vender as jóias de Evaldo (Flávio Bauraqui).

