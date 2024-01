Os herdeiros de Griselda estão processando Sofia Vergara e a Netflix pela nova série da criminosa colombiana

‘Griselda’ da Netflix ainda não foi lançada e já está enfrentando um processo judicial. Os familiares da suposta criminosa colombiana estão processando a plataforma de conteúdo e a protagonista da série, Sofia Vergara, pelo uso da imagem da matriarca, de acordo com o portal TMZ.

A família de Griselda Blanco apresentou um documento nos tribunais da Colômbia contra a atriz e a gigante do streaming.

Um dos motivos da demanda é o uso da imagem de Griselda Blanco, sem autorização dos representantes de seu patrimônio. Os filhos da suposta líder do tráfico de drogas da Colômbia, relacionada ao Cartel de Medellín (Pablo Escobar), querem evitar a todo custo que a série seja lançada.

"O filho de Griselda, Michael, afirma que há anos vem se encontrando com algumas pessoas que estão tentando transformar em papel a história de sua vida e a de sua mãe, com a esperança de transformá-la em algum tipo de produção. Ele alega que essas entrevistas que fez com eles remontam a partir de 2009 até 2022", relata o TMZ.

Michael afirma que, depois de entrevistá-lo, prometeram publicar um livro e fazer uma produção atraente para Hollywood. Depois, disseram-lhe que a Netflix estava interessada e que avançariam com essa proposta, mas sem usar as informações que ele havia fornecido.

Afirma que toda a informação que vai sair na série, de acordo com o que viram nos teasers, é a mesma informação que deu a esses produtores com quem trabalhou por mais de uma década.

Argumentam que a Netflix está usando sua história sem levá-los em consideração nos créditos.