Os filmes de Emma Stone que você pode assistir em streaming

Emma Stone, reconhecida por sua versatilidade e talento como atriz, deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica com uma série de filmes aclamados. Agora, muitas dessas joias cinematográficas em que a talentosa atriz participa estão disponíveis para desfrutar em várias plataformas de streaming.

Se já você já assistiu nos cinemas seu novo filme ‘Pobres Criaturas’, agora pode continuar vendo em casa mais histórias em que Emma Stone atua.

Filmes em que Emma Stone atua e que você pode assistir em streaming

1. A Ajuda

Este filme, baseado no romance de Kathryn Stockett, apresenta Emma Stone como Skeeter Phelan, uma jovem jornalista que desafia as normas sociais na década de 1960. Este filme está disponível na plataforma Star+.

2. La La Land

A magia do musical contemporâneo dirigido por Damien Chazelle, onde Stone divide a tela com Ryan Gosling, pode ser apreciada em plataformas como Star+ ou Amazon Prime Video. O filme segue a história de amor entre uma aspirante a atriz e um músico de jazz na vibrante cidade de Los Angeles.

Um dos musicais mais aclamados até hoje (Agencias)

3. Cruella

Uma recente incursão de Emma Stone no universo Disney pode ser apreciada no Disney+, onde ela interpreta o papel de Cruella de Vil, numa história que explora as origens desta icônica vilã de ‘101 Dálmatas’.

4. Bem-vindos a Zombieland

Um toque de comédia e zumbis. Stone se junta ao elenco deste divertido filme, disponível no Amazon Prime Video, que segue um grupo de sobreviventes tentando navegar por um mundo pós-apocalíptico cheio de mortos-vivos.

5. Amor a Toda Prova

Uma comédia romântica que oferece risadas e momentos ternos. Stone divide a cena com Ryan Gosling e Steve Carell, e você pode encontrá-la no HBO Max.

6. A Favorita

Este drama histórico dirigido por Yorgos Lanthimos conta com as atuações destacadas de Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman. Você pode desfrutar de ‘A Favorita’ na Netflix ou Star+.

7. O Espetacular Homem-Aranha

Stone interpreta Gwen Stacy nesta edição do universo do Homem-Aranha. Se você é fã de super-heróis, pode assistir a este filme na Netflix ou HBO Max.

8. Birdman

Um filme único que mistura realidade e teatro. Stone faz parte do elenco nesta obra-prima de Alejandro González Iñárritu, disponível no Star+.

9. O Espetacular Homem-Aranha 2: a Ameaça de Electro

A sequência da saga do Homem-Aranha, onde Emma Stone retoma seu papel como Gwen Stacy, está disponível no HBO Max ou Amazon Prime Video para os fãs de ação e super-heróis.

Com essas opções de streaming, os amantes do cinema podem se envolver na filmografia diversa de Emma Stone, explorando desde comédias românticas até dramas históricos e filmes de super-heróis. Uma oportunidade para apreciar o talento dessa talentosa atriz no conforto do lar.