O filme mais extremo da Netflix: dura 90 minutos e é realmente impactante

No meio da grande repercussão de ‘A Sociedade da Neve’, que conta a história dos sobreviventes do acidente de 1972 na Cordilheira dos Andes, os filmes de sobrevivência ganharam o interesse de todo o público em geral, e o catálogo de streaming conta com uma série de produções baseadas na superação extrema que contaram, em sua maioria, com eventos que ocorreram na vida real.

Netflix: o impressionante filme de sobrevivência que está fazendo sucesso na gigante do streaming

‘O Impossível’, do próprio Juan Antonio Bayona, foi um dos filmes que voltaram a ser lembrados. Mas, além das duas produções do diretor espanhol, existe outra produção cinematográfica que conta com uma história de superação real e que está no catálogo da Netflix.

Trata-se de Solo, um filme dirigido por Hugo Stuven, que teve sua estreia em 2018, que retratou a angustiante experiência que viveu o surfista Álvaro Vizcaíno em setembro de 2014. O esportista espanhol mergulhou nas praias da ilha de Fuerteventura em busca das melhores ondas, mas escorregou de um penhasco e ficou à deriva por 48 horas, sem que ninguém o ajudasse.

O filme tem uma duração de uma hora e meia e teve como protagonista Alain Hernández. Com a participação de Aura Garrido, o longa-metragem está disponível no vasto arsenal da Netflix e consegue transmitir todas as emoções que o surfista espanhol viveu e sofreu na vida real, no meio de sua grande história de sobrevivência.

É uma história de sobrevivência total cheia de todo tipo de emoções

Além disso, o protagonista da história também enfrentará os demônios do seu passado, onde fará uma grande reflexão em um momento em que pensou que sua vida terminaria. “Passei por todos os estados de espírito: negação, raiva, pânico absoluto”, revelou o surfista espanhol, em diálogo com a BBC em 2018, o ano em que o filme foi lançado.