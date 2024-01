“Não há Ken sem Barbie”: esta foi a reação de Ryan Gosling ao desprezo do Oscar por Margot Robbie

Nesta imagem disponibilizada pela Warner Bros. Pictures, os atores Ryan Gosling e Margot Robbie, e a diretora Greta Gerwig estão no set de 'Barbie'. (Jaap Buitendijk/Warner Bros. Pictures vía AP) AP (Jaap Buitendijk/AP)

Recentemente foram divulgados os indicados ao Prêmio Oscar 2024 e causou grande agitação o fato de Margot Robbie não ter sido indicada como melhor atriz, enquanto seu co-protagonista Ryan Gosling foi reconhecido duas vezes.

Não apenas isso, Greta Gerwing também não foi indicada na categoria de ‘Melhor Direção’ por seu trabalho em ‘Barbie’, embora tenha sido indicada na categoria de ‘Melhor roteiro’.

Inclusive America Ferrara conseguiu uma indicação de 'Melhor atriz coadjuvante' por seu papel no filme e também expressou sua decepção por Margot Robbie e a diretora não terem sido reconhecidas. Ryan Gosling conseguiu duas indicações de 'Melhor ator coadjuvante' e 'Melhor canção'.

O que Ryan Gosling disse sobre a exclusão de Margot Robbie no Oscar?

"Não há Ken sem Barbie e não há filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie, as duas pessoas responsáveis por este filme histórico e mundialmente celebrado. Dizer que estou decepcionado por elas não estarem indicadas seria um eufemismo", expressou Ryan Gosling em um comunicado que publicou em suas redes sociais.

Sem menosprezar os outros indicados, o ator mencionou que o filme ‘Barbie’ não seria o grande sucesso que é sem o trabalho de Margot Robbie e Greta Gerwig, que fizeram com que ele também se destacasse.

"Contra todas as expectativas, apenas com um par de bonecos sem alma, com pouca roupa e felizmente sem entrepernas, eles nos fizeram rir, partiram nossos corações, impulsionaram a cultura e fizeram história", escreveu Ryan Gosling.

Por sua vez, America Ferrara, a quem o ator parabenizou por sua indicação, expressou o seguinte: "Greta fez praticamente tudo o que um diretor poderia fazer para merecer a indicação... O que Margot conquistou como atriz é realmente incrível".

Até o momento, nem Margot Robbie nem Greta Gerwig emitiram qualquer declaração sobre suas não indicações, mas muitos também têm exposto que a Academia esqueceu de reconhecer o trabalho de outras mulheres este ano.