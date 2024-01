Mulheres de Areia: Donato atrás das grades? Finalmente, ele confessa crime

Depois de muitas maldades em Mulheres de Areia, Donato (Paulo Goulart) finalmente confessa ao delegado da novela da Globo que matou o pai de Tonho da Lua (Marcos Frota). A revelação bombástica acontece no capítulo 154 e mexe com muitos personagens da trama.

Mas, não pense que o vilão da vila de pescadores não tenta escapar do seu destino. Em cenas futuras, o padrasto do artista da praia suborna o carcereiro para tentar fugir e não apodrecer na cadeia.

O novo capítulo de Mulheres de Areia ainda reserva muitas surpresas para Ruth (Glória Pires), que está em viagem com Marcos (Guilherme Fontes). A protagonista da novela escuta atentamente um pedido de Clarita (Susana Vieira), que alerta para o casal voltar para casa, mas o que ela não imagina é que Raquel (Glória Pires) aguarda a chegada dos dois.

Mulheres de Areia: Tonho da Lua descobre que seu pai foi morto por causa do padrasto (Divulgação/Globo)

Além disso, outras bombas caem sobre os personagens da novela da Globo. Vitor (Oscar Magrini), por exemplo, vê seu mundo cair ao descobrir que Virgílio (Raul Cortez) planejou um golpe para ficar com o restaurante.

Já César (Henri Pagnoncelli) é avisado que Zé Luiz (Irving São Paulo) sofreu um acidente e corre para o hospital. Mas, quando chega no quarto do amigo, acaba sendo expulso do local sem nenhuma chance de conversa.

Mulheres de Areia: Alaor aceita divórcio e segue seu rumo (Divulgação/Globo)

Porém, os problemas não acabam no capítulo 154 de Mulheres de Areia. Na novela, Malu (Vivianne Pasmanter) diz a Alaor (Humberto Martins) que o casamento acabou e ele concorda plenamente. Já Breno (Daniel Dantas) procura Vera (Isadora Ribeiro) para resolver as coisas entre eles e pede mais uma chance, terminando a cena com um lindo beijo.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

