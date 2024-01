E se ‘Barbie’ não for um filme tão bom? Isso explicaria as indicações que não recebeu

Embora ‘Barbie’ tenha gerado polêmica pelo fantástico monólogo sobre as opressões femininas de América Ferrera e por fazer as pessoas se vestirem de rosa, talvez o filme não seja tão bom e por isso recebeu só as indicações que merece.

E isso também explicaria por que Margot Robbie e Greta Gerwig não foram indicadas ao Oscar por 'Barbie' e por que as pessoas estão tão indignadas.

Porque na verdade, vários críticos não acreditam que o filme seja uma maravilha em si. Principalmente por retratar os homens como tolos e por (spoiler) eles dominarem o mundo de Barbielandia em um minuto.

Isso, entre outras inconsistências de roteiro.

Também não é que a Barbie não experimente a sensação do que é o mundo real, apesar das críticas das meninas que não são suas fãs, entre outras coisas.

“Que absurdo”: alguns críticos realmente destruíram o filme

E não é por uma lamentação patriarcal, é porque o roteiro não tem por onde pegar. Assim pensa o famoso crítico de cinema mexicano Krystof Racynzki, que acusa o filme de ter muitas reviravoltas pouco justificáveis no roteiro.

"Quando é conveniente é uma coisa, e quando é conveniente é outra. Não há engenho nem criatividade. Há uma direção medíocre. Para dar um exemplo, as bonecas vivem num mundo onde não há água. Sendo assim, onde vivem as sereias? Onde desaparecem? Se todas dormem assim, onde dormem as sereias?", enfatizou com um exemplo.

"Só importa que Dua Lipa seja uma sereia para que gritem emocionados e comprem sua Barbie. Entendo que é fantasia. Mas a fantasia e a ficção têm regras e te dizem o que fazer no mundo de Harry Potter. Homem-Aranha não poderia fazer isso", explicou.

"É por isso que são criados os famosos buracos de roteiro e isso é pura mediocridade, pois não dão sentido a nada."

Outros críticos no YouTube também criticam o fato de o filme retratar os homens como inimigos em uma mensagem absolutamente simplista, como se não houvesse busca por igualdade e nuances em um discurso que, simplesmente, para grande parte da sociedade, não funcionou.

Agora, os defensores do filme afirmam que os críticos, por serem homens, "não entendem o filme".

E se deram ao filme apenas o que ele merecia?