“É nisso que meus impostos estão sendo gastos?” Camilla Parker ‘perde’ novamente, mas dessa vez é por seu vestido e não de Diana

Camilla Parker, apesar de ser uma excelente rainha consorte e a pessoa com quem Charles III deveria ter se casado desde o início, voltou a “sair perdendo” pelo uso de uma marca que outras mulheres da família real usaram “melhor”, de acordo com um famoso especialista em moda.

Trata-se de Luke Meagher, o famoso criador do canal do Youtube Haute Le Mode, que ousou criticar a rainha quando ela usou um vestido azul escuro da Dior.

“Ok, vamos com a família real na Dior novamente e isso não era o que eu estava procurando”, aponta para Camilla. “A rainha Camilla neste Dior azul com capa não é o ideal”. Em vez disso, “a princesa Margaret sim é”.

Meagher comparou a princesa Margaret em sua juventude nos anos 50, quando usava a silhueta do New Look e era fotografada por Cecil Beaton, lendário autor, retratista e figurinista, com Camilla.

Isso, para insinuar que o auge da moda da família real foi com a princesa Margaret, que tinha mais “estilo” do que Camilla Parker.

Isso é óbvio: Camilla nunca se destacou por isso. Nem se importou, na verdade.

“Comparando uma mulher de 20 anos com uma de 70″: críticas ao Youtuber por criticar a rainha Camilla

Alguns usuários, no entanto, defendem Camilla Parker. Porque a cor lhe cai muito bem para a sua idade, e ela está bem estilizada.

“É como comparar Jill Biden com Doja Cat, não faz sentido”, replicaram. “Em Camilla não fica como em Margaret, mas fica bem e ela fica maravilhosa”, replicaram.

E outro usuário foi mais longe: "os impostos dos quais você fala cobrem viagens, segurança e a equipe, assim como o que há nos palácios. Não se paga pela roupa", esclareceu.

Por enquanto, para muitos, a comparação tem parecido um pouco ridícula, embora se saiba que Margaret, antes de Diana, foi tão popular e apreciada quanto ela pelo seu estilo.