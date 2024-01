De biquíni e coturno, Virgínia Fonseca mostra a barriguinha de grávida em viagem à África

A influenciadora Virgínia Fonseca está de férias. Aproveitando uma viagem à África do Sul, ela está acompanhada do marido, Zé Felipe, e de seus sogros, Poliana Rocha e Leonardo.

Curtindo cada momento, a influenciadora fez questão de publicar algumas fotos da viagem em suas redes sociais. Ela, que está grávida de seu terceiro filho, publicou imagens enquanto curtia um dia em uma reserva privada de animais. Nos registros, Virgínia optou por utilizar um biquíni cor de rosa com um coturno.

Conforme publicado pelo O Globo, as imagens compartilhadas pela influenciadora mostram momentos de descontração ao lado de uma piscina. No fundo do registro é possível ver um pouco da paisagem local, que conta com a presença de um elefante relativamente perto de onde Virgínia estava posando para as fotos.

Barriguinha de grávida

Ao posar para as imagens, a influenciadora fez questão de registrar com carinho a primeira etapa de sua terceira gestação. Em grande parte dos registros é possível vê-la com as mãos sobre a barriga.

Na legenda, ela fez questão de ressaltar a presença do elefante que estava próximo ao local onde eles estão hospedados.

“Eu tô falando que eles são os mais simpáticos. Um(a) veio dar uma voltinha aqui na varanda do quarto e ainda deixou a gente fazer um book com ele(a). Fofo(a)!”

Apesar da legenda carinhosa, a influenciadora foi criticada por alguns seguidores que não deixaram de notar seu look inusitado.

“A Virgínia quando quer ser brega, consegue viu”, comentou uma. “Biquíni e bota foi f*da”, criticou outra. “Ela tá querendo mostrar a barriga, o biquíni ou a bota?”, questionou uma terceira.

“Piscina no meio do mato com um elefante, biquíni e usando bota, tudo a ver... um cenário bem comum”, finalizou um terceiro seguidor.

Outra pessoa encontrou explicações para o look: “Ela estava de biquíni porque queria pegar sol e fazer fotão de corpo. A bota é porque lá é mata, tem que usar bota mesmo. Ela só quis mostrar o corpo ao invés de usar short e camiseta”.