Com segurança reforçada: Shakira celebrou o aniversário de seu filho mais velho em Miami

Nesta segunda-feira, 22 de janeiro, Shakira comemorou uma das datas mais importantes de sua vida, o aniversário de seu primogênito Milan, e o fez em Miami, onde vivem desde abril de 2023, quando a colombiana decidiu se distanciar de seu ex-parceiro, Gerard Piqué.

Então, o contexto da celebração do 11º aniversário de Milan foi longe da casa onde ele cresceu em Barcelona, Espanha, de sua família paterna e de seus amigos da escola onde ele estava até o ano passado.

A cantora colombiana é uma mãe excepcional e com certeza fez com que soprar as velas, o bolo e a comemoração do Milan fossem muito especiais, apesar da situação que viveram recentemente, onde a polícia deteve um suposto assediador que a estava perseguindo a ela e aos pequenos.

Medidas de segurança extremas

De acordo com a revista ‘Hola’, a intérprete de ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’ e ‘Session #53 con Bizarrap’, decidiu reforçar imediatamente as medidas de proteção em torno de sua mansão, localizada no luxuoso distrito de North Bay Road Drive e avaliada em cerca de doze milhões de euros.

Destaca-se que Shakira solicitou vigilância 24 horas por dia e tem duas patrulhas policiais estacionadas permanentemente em frente à sua residência. Uma medida que a própria artista solicitou ao juiz, conforme relatado pelo jornalista Álex Rodríguez no programa ‘Vamos ver’ na última sexta-feira.

Nesse sentido, acrescenta-se que embora o detido esteja atualmente na prisão, ele poderá ser liberado em breve ao pagar uma parte da fiança imposta a ele.

O sujeito em questão foi identificado pelos agentes como Daniel John Valtier, de 56 anos. De acordo com as investigações, o homem estava enviando mensagens inapropriadas através de seus perfis públicos, onde também afirmou que estava casado com ela e tinham filhos em comum.

Manter seus filhos em segurança é sua prioridade

Além disso, soube-se que o homem tinha descoberto o endereço exato da casa da cantora, enviando pacotes com diferentes presentes como vinho, chocolates ou brinquedos para Milan e Sasha.

No final, o que realmente fez com que os alarmes disparassem foi a viagem que ele fez de Texas, onde reside, para Miami. Foi então que Shakira o denunciou e, felizmente, não houve nenhum incidente a lamentar.

Esta situação ainda não foi resolvida e agora a única coisa que importa para a colombiana é manter seus dois filhos seguros e sem nenhuma ameaça pairando no ar.