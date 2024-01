Circula uma fotografia de Shakira sorridente ao lado de sua ex-sogra

Shakira A famosa propôs uma nova alternativa em looks para passeios com amigos (@shakira/Instagram)

O reaparecimento de Shakira ao lado de sua ex-sogra tem gerado surpresa e curiosidade entre os fãs, que têm expressado seu interesse no relacionamento atual entre ambas.

Apesar dos rumores e especulações que cercaram o relacionamento da colombiana e Antonio de la Rúa no passado, a fotografia mostra uma cena amigável e cordial.

A história de amor entre eles começou em 2000, quando se conheceram durante um jantar em Buenos Aires.

Shakira junto a su gran amiga Gabriela y su ex suegra Inés en Miami (19 de enero) pic.twitter.com/GKNN6IVN80 — shakiramigos (@eloisad15698219) January 23, 2024

Embora nunca tenham se casado, Antonio se tornou o representante da cantora e compositora colombiana. No entanto, o relacionamento deles foi marcado por rumores de infidelidade que geraram tensões.

Rumores e especulações

A imprensa cor-de-rosa especulou sobre supostas traições por parte do argentino, o que gerou inseguranças no relacionamento.

Shakira expressou seus sentimentos de desconfiança através de sua música, incluindo a canção ‘Mon amour’, onde ela disse: “Acredito que você vive em negação. Você não vê que ela é bastante selvagem? E todas as noites eu rezo para que você não a engravide, porque ainda quero ser a mãe dos seus filhos”.

Em agosto de 2010, os latino-americanos decidiram se separar. Embora tenham anunciado oficialmente sua separação no início de 2011, a cantora já havia começado uma nova fase em sua vida ao lado do jogador de futebol Gerard Piqué, com quem tem dois filhos. Ambos reconstruíram suas vidas após a escandalosa separação.

Apesar da separação, a fotografia atual mostra a artista posando sorridente ao lado de Inés Pertiné Urien, mãe de Antonio e viúva do ex-presidente argentino Fernando de la Rúa.

Esta imagem evidencia uma relação amigável e respeitosa entre ambas, demonstrando que o passado não afetou a conexão que ainda existe.

Esta reaparição da colombiana despertou o interesse dos fãs, que aplaudem a maturidade e o respeito que a cantora mostra em relação ao seu passado.