BBB 24: Rodriguinho critica energia de Davi; a discussão fica forte na casa

Rodriguinho e Davi não podem dividir o mesmo quarto no BBB 24, pelo menos para o cantor de pagode. Enquanto Wanessa Camargo e outros brothers decidem como fica a organização das camas, o famoso resolveu expor as razões para tal renúncia.

Na varanda da casa, Wanessa questiona quem vai dormir no chão do quarto e afirma que esta seria a vez de Davi descer para o mesmo cômodo que Rodriguinho dorme, causando uma pequena discussão: “Que não seja quem eu estou pensando”, dispara o pagodeiro.

“A gente está revezando. O Davi foi ontem, hoje seria Yasmin no chão”, afirma Wanessa, que também está acompanhada de MC Bin Laden, que é o líder da semana no BBB 24.

BBB 24: Davi e Rodriguinho não se bicam desde o começo do reality show (Reprodução/Globo)

De repente, a filha de Zezé di Camargo fala que vai descer o Davi e Rodriguinho solta um “não, pelo amor de Deus”. O cantor chega a levantar do sofá para dar suas explicações, mas é interrompido com um desabafo da Wanessa.

A namorada de Dado Dolabella afirma que a ideia é não ter mais homens dormindo no mesmo quarto que ela e as demais sisters do Big Brother Brasil.

BBB 24: Wanessa tenta convencer Rodriguinho a dormir com Davi (Reprodução/Globo)

Sem muita conversa, Rodriguinho toma a decisão de dormir em outro quarto, enquanto, MC Bin Laden afirma que não há problema nenhum, já que ele está no quarto do líder durante esta semana e há um espaço vago: “É só dormir, gente. Qual o problema?”, pergunta o funkeiro.

“Não, pelo amor de Deus, isso chama-se energia…energia. Eu não quero”, afirma Rodriguinho, enquanto Wanessa Camargo relembra que só tem mulher no segundo dormitório da casa do BBB 24: “Só tem mulher por lá”. No final, o vocalista do grupo de pagode Os Travessos segue afirmando que ele não quer tais “energias” perto dele. Será que os brothers e sisters chegam em um consenso?

