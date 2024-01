BBB 24: Rodriguinho barrado nos EUA; pagodeiro revela verdade sobre a proibição

Rodriguinho contou que está proibido de entrar nos Estados Unidos. Dentro do BBB 24, o pagodeiro contou toda verdade por trás da sua saída forçada da terra do tio Sam, após perder o green card, que é a autorização oficial para morar no país.

Durante uma conversa com Giovanna Pitel, o disse que ama os EUA, mas que não pode voltar ao país nem para turismo, mas tudo começou com a sister perguntando se é caro morar em Miami e o participante do camarote falando que é mais barato que viver no Brasil: “Eu gastava metade do que eu gasto aqui”, respondeu o pagodeiro.

Em seguida, ela questionou o motivo da volta de Rodriguinho ao Brasil e a bomba caiu: “Eu perdi meu green card, eu não posso mais entrar lá. Eu fiz show com visto de turista, um tempo atrás, e aí descobriram”, contou Rodriguinho.

BBB 24: Rodriguinho afirma que vai tentar visto para os EUA quando sair do reality show (Reprodução/Globo)

Neste momento da conversa, Pitel questiona novamente “show com visto de turista?” e o pagodeiro solta mais detalhes de como foi deixar os Estados Unidos e voltar para o Brasil: “Eu fiz show lá com visto de turista e não pode. Eu não posso nem ir, pois eu perdi o visto”.

Durante a festa do BBB 24, Rodriguinho contou também que tentou tirar o visto mais uma vez, mas acabou sendo barrado: “Antes de entrar aqui eu fui tentar de novo, mas fui negado por causa disso”.

LEIA TAMBÉM: Previsões de sensitiva para o BBB24 envolvem expulsão e até mesmo bruxaria

Curiosa, a sister do Big Brother Brasil questionou Rodriguinho se ele não seria mais liberado para entrar nos Estados Unidos e o participante do camarote alegou que vai pedir o visto de turista mais uma vez quando deixar o reality show da Globo.

MC Bin Laden está no quarto do líder

BBB 24: MC Bin Laden dá start em novo poder do líder (Divulgação/Globo)

O funkeiro é o novo morador do quarto mais desejado do BBB 24. Acompanhado dos aliados Luigi e Lucas Henrique, o brother famoso correu para ver as fotos da família, que apresenta para os brothers.

No quarto, MC Bin Laden se emocionou ao ver a mãe e os irmãos. Em seguida, ele se sentou em frente à Central do Líder e explorou as opções disponíveis.

LEIA TAMBÉM: Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer