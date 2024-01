BBB 24: Brother acerta dia e horário que Big Fone irá tocar; confira

Marcus Vinicius, participante do Big Brother Brasil 24, sempre gosta de lembrar que é um dos maiores fãs do reality, revelando que assistiu a todas edições do programa antes de entrar.

E parece que o ‘Pipoca’ entende mesmo de BBB, pois durante a madrugada desta sexta-feira (26) ele acertou o dia e horário em que o Big Fone irá tocar.

Durante conversa com Davi e Isabelle, o brother disse: “Vocês querem atender o Big Fone? Geralmente ele toca durante o programa de sexta-feira à noite. Então fiquem ligados. Ele pode tocar em qualquer horário, mas toca muito na sexta-feira à noite, quando o programa está ao vivo”.

Pouco tempo antes, Boninho, o ‘chefão’ do BBB, havia anunciado que o primeiro Big Fone iria acontecer. Informação confirmada pelo apresentador Tadeu Schimidt um tempo depois, que explicou como iria funcionar a dinâmica a semana. Quem atender ao telefone fica imune e coloca três pessoas no paredão.

Confira a seguir a conversa entre Marcus Vinicius, Davi e Isabelle:

TERROR DO BONINHO! 😂 Marcus falando pro Davi e Isabelle que se quiserem atender o big fone ele toca na sexta na hora do ao vivo e vai tocar amanhã. #BBB24 pic.twitter.com/LwPdihIoBM — Gustavo (@guhdemoraiss) January 26, 2024

Dinâmica na semana

Segundo o gshow, a dinâmica até domingo funcionará da seguinte forma:

Sexta-feira (26)

Prova do Anjo: Anjo autoimune e imuniza um (Fernanda ganhou a prova está imunizada);

Big Fone: quem atender fica imune e indica 3.

Domingo (28)

Anjo imuniza um participante;

Líder indica um participante ao Paredão;

Casa vota; mais votado vai para o Paredão;

Contragolpe dos emparedados pelo Big Fone;

Bate-Volta: cinco jogam; dois se salvam.

Desta forma, um Paredão quádruplo será formado.

Imagem: reprodução Instagram (@bbb)

