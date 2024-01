Aposentado e vivendo em Portugal, Bemvindo Sequeira oferece consultas de tarot e búzios e revela: “Insuportável viver no Brasil” Imagem: reprodução Instagram (@bemvindosequeira)

Velho conhecido das telinha, mas longe das novelas desde 2019, Bemvindo Sequeira mudou de vida desde a aposentadoria. O ator e humorista de 76 anos está morando em Portugal há quase cinco anos, onde vive de apresentações de stand-up e da poupança que fez na carreira.

“Às vezes faço uns pequenos stand-ups aqui, mas o mercado em Portugal é muito pequeno. Quando tem um festival e me chamam, eu faço. Mas não estou vivendo disso. Vivo da aposentadoria e da poupança que fiz na vida”, conta o ator, que mora sozinho desde que a esposa, Crisálida Viegas, morreu vítima de Covid, em 2021.

Bemvindo também possui um canal no Youtube, que conta com quase 500 mil inscritos atualmente. Além de vídeos humorísticos, o ator também oferece consultas espirituais de búzios e tarot, algo que ele faz desde 194, mas de forma discreta, de acordo com o ‘Extra’.

Ainda segundo o site, o Babalaô faz de 120 a 150 consultas particulares por mês e atende aproximadamente 3 mil pessoas no canal, aos domingos e segundas-feiras.

Já as consultas pessoais levam cerca de 30 minutos e são feitas por videoconferência, custando R$ 200 para os membros do canal e R$ 300 para os demais.

“Alguém soube que eu fazia consulta e foi um sucesso. Tenho a pensão da minha esposa e a minha. Minha renda hoje vem bastante dessa parte das consultas. É uma febre”, diz. “É legal ter algo para se ocupar, para você não se sentir um inútil. Aposentado que fica em casa parado, morre em pouco tempo. Vai fazer qualquer coisa”.

Retorno à Globo

Mesmo com a vida de aposentado, o ator não descarta um retorno à televisão e negocia um programa com a Rede Globo, mas ele voltaria ao Brasil “apenas para trabalhar”.

“Está insuportável viver no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, com toda essa violência. Fui assaltado cinco vezes aí. Chega. É demais”.

