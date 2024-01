Abbie Chatfield lança linha de brinquedos adultos anais

A estrela do 'Bachelor', Abbie Chatfield, está quebrando tabus na busca por promover o prazer sexual saudável. Em parceria com a marca australiana Normal, conhecida por 'mudar a conversa' sobre sexo, Abbie lançou um novo kit de brinquedos adultos focado em 'abordar um dos tabus sexuais mais duradouros'.

Aos 28 anos, Abbie não hesita em desafiar normas sociais. Seu novo kit, intitulado 'jogo anal', é uma resposta ao tabu persistente em torno dessa forma de prazer. Abbie destaca que, embora ainda seja um tema delicado, explorar o ânus pode proporcionar um prazer intenso e de corpo inteiro. Ela compartilha suas experiências para normalizar a conversa sobre o assunto.

Normalizando conversas

Os fundadores da Normal, Georgia Grace, coach sexual certificada, e Lucy Wark, autodenominada 'nerd das estatísticas sexuais', criaram a marca com a missão de combater tabus sexuais.

Elas acreditam que todos merecem "encontrar seu normal" sem vergonha ou estigma em relação ao sexo e ao prazer. A marca visa empoderar todos a explorar, impulsionando a próxima onda no movimento de "bem-estar sexual".

Georgia destaca que a arte é o "herói não reconhecido do sexo", adequado para "todas as pessoas de todas as sexualidades e gêneros". Abbie, uma ex-participante do 'Bachelor' que construiu uma carreira de sucesso na TV, aproveitou sua visibilidade para desafiar estigmas e promover conversas abertas sobre temas considerados tabus.

Abbie Chatfield está na vanguarda da mudança, usando sua influência para normalizar conversas sobre prazer sexual. Seu novo kit de brinquedos adultos é mais uma maneira pela qual ela desafia tabus, incentivando a aceitação e a exploração saudável da sexualidade. Com a parceria com a Normal, Abbie espera contribuir para uma mudança duradoura na forma como a sociedade encara o prazer e o bem-estar sexual.