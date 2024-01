A ‘Última Dança’ entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi está em risco por ‘culpa’ de CR7

Uma notícia chocante tem consternado o mundo do futebol nas últimas horas. Cristiano Ronaldo confirma sua lesão na panturrilha esquerda e provoca o cancelamento da turnê do Al-Nassr pela Ásia, além de também gerar incerteza sobre sua participação no jogo amistoso contra o Inter Miami de Lionel Messi.

O astro português encerrou sua temporada em 30 de dezembro de 2023 com uma vitória sobre o Al Taawon e para seu retorno, a equipe do Oriente Médio havia planejado uma série de jogos amistosos, incluindo o Shanghái Shenhua (24 de janeiro) e o Zhejiang FC (28 de janeiro). Infelizmente, esses jogos tiveram que ser adiados e agora há dúvidas sobre a partida contra as Garças (1 de fevereiro).

É importante mencionar que este encontro ganha relevância devido ao que significam as figuras de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no futebol mundial. Ambos se mantiveram no topo do futebol por vários anos e agora, com caminhos diferentes, esses amistosos são os únicos jogos em que podemos vê-los compartilhando o campo novamente.

Até o momento, a equipe não se pronunciou sobre um possível cancelamento dos jogos na China, por isso espera-se que o atacante consiga se recuperar rapidamente para pelo menos disputar alguns minutos da partida contra o time da Flórida.