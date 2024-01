“Sentia pena por ela”: revelam que Piqué enganou Shakira da forma mais dolorosa possível

Passou mais de 1 ano e meio desde que Shakira e Gerard Piqué anunciaram sua separação definitiva de seu relacionamento amoroso de mais de uma década e recentemente foram conhecidos novos detalhes da mediática ruptura que, inclusive, deu origem a um sucesso musical mundial como o conhecido “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ em janeiro de 2023. Uma canção que se encarregou de quebrar todo tipo de recordes.

Gerard Piqué teria sido infiel a Shakira com outra mulher

A relação entre Gerard Piqué e Shakira volta a estar no centro das atenções midiáticas. Desta vez, devido a revelações de uma possível infidelidade que envolve a famosa treinadora e coreógrafa Anna Kaiser.

Recentemente, o programa Socialité da Telecinco, segundo relatado pela La Vanguardia, revelou a identidade de outra amante que o ex-jogador do FC Barcelona teve enquanto estava com Shakira. De acordo com as palavras do apresentador argentino, Javier Ceriani, o catalão teria sido infiel com Ana Kaiser, uma especialista em fitness dos Estados Unidos e treinadora pessoal da cantora colombiana.

"Shakira fica sabendo por uma de suas funcionárias. Bem, não era dela, era de Piqué, mas ela sentia pena de Shakira e contou para ela", afirmou o apresentador. Segundo o jornalista, a suposta infidelidade teria ocorrido dois anos antes de Piqué começar o relacionamento amoroso com Clara Chía.