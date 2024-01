Remake de Renascer: Maria Santa enfrenta a fúria do pai e José faz temida proposta

Remake de Renascer Remake de Renascer: Maria Santa enfrenta o pai e vai morar com José Inocêncio (Fábio Rocha/Globo)

O romance de Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão) passa por grandes emoções no capítulo quatro do remake da novela Renascer, que vai ao ar logo após o Jornal Nacional, na Globo. Desta vez, a protagonista da primeira fase diz que vai abandonar sua casa, deixando o pai muito assustado.

Segundo o resumo da novela adaptada por Bruno Luperi, Maria Santa chega a pedir que o protagonista vá embora, com medo de o fazendeiro ser morto por Venâncio (Fábio Lago), que é seu pai. Mas, a paixão deles é muito maior que isso.

No quarto capítulo do remake da Globo, Venâncio desconfia de que Quitéria (Belize Pombal) possa estar escondendo algo dele, quando ela afirma que gostaria que Maria Santa se casasse com José Inocêncio.

Remake de Renascer Remake de Renascer: Maria Santa (Duda Santos) ganha apoio de sua mãe, Quitéria (Belize Pombal) (Fábio Rocha/Globo)

Já para o homem, que tentou matar José Inocêncio nos primeiros capítulos de Renascer, o casamento da filha com o ex-forasteiro é algo inimaginável. Mesmo sendo algo arranjado, que faria muito bem para o bolso, afinal, ela seria dona de todo o império do cacau.

Mesmo com os dois não chegando a uma conclusão sobre a possibilidade de José Inocêncio namorar Maria Santa, ela avisa Venâncio que vai embora de casa, e o homem fica cheio de raiva.

Ainda sobre o protagonista do remake de Renascer, o coronel Belarmino (Antonio Calloni) se sente ofendido ao ouvir de Deocleciano (Adanilo) que José Inocêncio quer comprar as suas terras. O personagem de Humberto Carrão na novela das nove também se nega a vender seu cacau para Firmino.

Remake de Renascer: a paixão entre José Inocêncio e Maria Santa começa no segundo capítulo da novela, durante a festa do Boi Bumbá (Fábio Rocha/Globo)

O capítulo da novela Renascer também mostra como as meninas da casa de Jacutinga (Juliana Paes) vão reagir quando Juliete (Flávia Barros), uma delas, conta que viu a tropa de José Inocêncio passar por sua casa. Além disso, o Padre Santo (Chico Díaz) informa a Inácia (Edvana Carvalho) que Cândida (Maria Fernanda Cândido) faleceu.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

