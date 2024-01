Previsões de sensitiva para o BBB24 envolvem expulsão e até mesmo bruxaria

A sensitiva Izadora Morais fez uma nova previsão envolvendo a casa mais vigiada do Brasil. Segundo ela, que é famosa por fazer previsões para os famosos, o BBB24 está prestes a passar por momentos turbulentos, envolvendo até mesmo uma possível expulsão.

Conforme publicado pelo portal Purepeople, Izadora revelou que o mês de fevereiro promete movimentar o programa e trazer até mesmo grandes polêmicas.

Segundo ela, uma das primeiras coisas a acontecer será uma nova briga na atração, no entanto, dessa vez um dos participantes poderá ser expulso.

“Vai ter uma briga feia no começo do próximo mês. Os ânimos vão se exaltar, vai ter confusão entre dois homens, um deles pode ser expulso. A briga vai começar com palavras fortes, uma discussão que vai evoluir para agressão. As cartas mostram isso”.

Yasmin Brunet não chega na final

Seguindo com as previsões, a sensitiva ainda informou que outro participante deixará o reality, e que pode ser a própria Yasmin Brunet.

“Pode ser que seja. As cartas me mostram que ela não chegará na reta final. Mas a energia sobre ela está tão pesada que ainda é cedo para prever se ela deixará por decisão do público ou dela mesma”.

Apesar disso, Izadora prevê um futuro de grandes conquistas para a modelo, incluindo um evento internacional que vai mudar completamente sua vida.

Outra participante também tem tudo para ter um futuro promissor após sair da atração.

“Wanessa Camargo terá um futuro promissor. Quando sair do BBB, vai retomar a carreira com toda força. Vai assinar um contrato publicitário que mudará sua vida e fará uma parceria com um grande cantor. Vem tour internacional”.

Porém, ela deixa um alerta e afirma que a cantora se tornou “alvo de bruxaria” por uma mulher de fora da casa. “É muito sério. Wanessa precisa pedir proteção, orar e controlar os ânimos. E a família dela precisa entrar nessa corrente também. Dentro do reality, ela será alvo de fofocas. Precisa lutar contra isso”, finaliza a sensitiva que também afirma: uma participante da ‘Pipoca’ será a campeã deste ano.