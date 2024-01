Possível romance? Ele é o misterioso ator mexicano que exibiu foto com Shakira

Shakira continua se posicionando como uma das cantoras mais aclamadas, mas também como uma das mulheres mais cobiçadas após sua polêmica separação de Gerard Piqué, que a mantém desde meados de 2022 desfrutando de sua solteirice.

Durante este tempo, a colombiana tem se encarregado de fazer crescer suas contas bancárias com seus sucessos musicais inspirados na traição que sofreu nas mãos do pai de seus filhos e Clara Chía Martí. Ela também tem sido vinculada romanticamente a diferentes homens como Lewis Hamilton, Tom Cruise, Jim Butler, Alejandro Sanz e Rafael Arcaute.

Apesar de todas as fofocas, ela tem se dedicado a seguir com sua vida focada em sua carreira e seus filhos, mas nas últimas horas uma foto com um belo ator mexicano apareceu, o que tem dado o que falar.

A foto de Shakira com um belo ator mexicano

Shakira teve um encontro inesperado com o ator uruguaio naturalizado mexicano, Federico Díaz, que se encarregou de mostrar uma foto ao lado da intérprete e o fez com uma mensagem peculiar.

"Há pessoas que não apenas nos representam no mundo como latinos, mas também nos ensinam a mudar de pele em cada etapa da vida e nos tornar cada vez mais fortes", disse durante o café da manhã no Soho House de Miami Beach que Shakira teve em 21 de janeiro passado.

A postagem se tornou viral nas redes sociais, pois muitos consideram que poderia ser um novo galã, e até ficaram animados com o quanto esse homem é galante. No entanto, ele sempre falou abertamente sobre sua homossexualidade.

Federico, assim como muitos, parece ser um grande admirador da artista e não hesitou em mostrar seu encontro com ela, apesar da onda de rumores que a foto gerou.

Até o momento, sabe-se que a diva de 46 anos está desfrutando de sua nova vida em Miami e seu retorno à música, pois são esperadas novas músicas para completar seu décimo segundo álbum de estúdio, que será lançado em 2024. Além disso, há aqueles que esperam que ela finalmente anuncie uma turnê mundial, que seria um grande sucesso devido à popularidade que ela alcançou em diferentes países.