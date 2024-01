Os bastidores da monarquia: conheça o apelido desconhecido de Camilla

O escritor Robert Hardman lançou seu mais recente livro, intitulado “Charles III”, que mergulha nos bastidores do casamento entre a rainha Camilla e o soberano, revelando detalhes fascinantes sobre a vida do casal. Um apelido peculiar, “Lorraine”, dado pela família real à rainha, traz um toque de humor, derivado da palavra francesa La Reine, traduzida como rainha.

A jornada de Camilla: de Duquesa a Rainha Consorte

Ao se casar, Camilla assumiu o título de duquesa de Cornualha, antes de ascender ao papel de rainha consorte. O livro destaca o período em que o debate sobre o título real de Camilla perdurou por quase duas décadas, com assessores reais sugerindo que ela preferia ser conhecida como princesa consorte.

O apoio da Rainha e a controvérsia sobre o título

Mesmo antes do casamento em 2005, a discussão sobre o título de Camilla ganhou intensidade. A denominação de “princesa consorte”, inédita na história britânica, foi defendida por assessores reais. No entanto, a falecida rainha Elizabeth II expressou apoio à escolha de Camilla. Durante o Jubileu de Platina, a rainha declarou à nação que, quando Charles se tornasse rei, Camilla seria reconhecida como rainha consorte em virtude de seu serviço leal.

Rainha Camilla - reprodução

Apesar da preferência de Camilla, o Palácio de Buckingham optou por usar o título de “rainha” em vez de “rainha consorte” durante a coroação de Charles. O livro de Hardman sugere que Camilla levou algum tempo para se acostumar com essa mudança, mas eventualmente compreendeu que as menções a “Sua Majestade” eram direcionadas a ela.

Personalidade de Charles: entre irritações e bom senso

O livro também mergulha na personalidade do rei Charles III, descrevendo-o como alguém propenso a ficar “muito irritado com coisas pequenas”. Segundo fontes próximas, Camilla desempenha um papel crucial em proporcionar bom senso nos momentos de irritação do rei.

Annabel Elliot, irmã da rainha consorte, compartilha insights sobre a dificuldade de Camilla em se adaptar à etiqueta real, destacando a complexidade de realizar uma reverência e chamá-la de “Sua Majestade”. O livro destaca a seriedade com que Camilla aborda seu papel, equilibrando o dever real sem se tornar o centro das atenções.

Fonte: Metrópoles