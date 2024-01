O que poderia acontecer na família real britânica se Kate Middleton falecesse

A princesa de Gales, Kate Middleton, terá que passar mais uma semana hospitalizada antes de voltar para casa e retomar suas funções, embora os rumores apontassem para algo mais grave.

De acordo com fontes da família real britânica e um contato de Concha Calleja, jornalista da Telecinco, ele disse que algo "correu mal no pós-operatório" da princesa.

“No dia 28 de dezembro, ela foi internada no hospital e, embora digam que não tenha sido uma emergência, a cirurgia foi urgente. O Palácio emitirá um novo comunicado nos próximos dias explicando melhor o que está acontecendo. A operação em si era grave, e o hospital escolhido é um hospital privado, não é o que eles costumam frequentar. Não se tratou de uma cirurgia estética, mas sim por doença, algo urgente, que durou várias horas e com certo risco, um risco que não ocorreu na mesa de cirurgia, mas sim no pós-operatório, quando houve complicações”, afirmaram.

Por enquanto, a Casa Windsor mantém que Kate vai se recuperar. Mas... qual seria o pior cenário?

O que aconteceria se Kate Middleton faltasse na família real britânica

Claro, seria algo semelhante ao de Diana de Gales. Porque Kate Middleton, com sua simplicidade e esforço, soube conquistar o povo britânico.

E onde Meghan pretendia se vender, pelo menos é o que afirma a imprensa britânica, Kate o fazia com naturalidade.

Isso, juntamente com o fato de ela não ser nada ostentosa, fazia com que a rainha Elizabeth II a mantivesse sempre em consideração. Sempre a elogiaram muito por repetir vestidos e saber o que dizer e fazer.

Além disso, sempre se mostrou disposta a modernizar a Família Real Britânica sem necessariamente ter que quebrar suas regras, como criticaram bastante Meghan Markle.

Além disso, pelo seu estilo de maternidade: parecido com o de Diana de Gales, embora não tenha feito ostentação, demonstra muito carinho com os filhos, permitindo até sentar no seu colo em público. E também, ela é conhecida por sua dedicação e comprometimento com causas beneficentes, assim como a Princesa Diana.