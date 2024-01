Netflix: a impactante minissérie de 8 episódios que é baseada em uma história real macabra

Os amantes do esporte talvez tenham ouvido falar do caso que deu origem a esta minissérie policial baseada em fatos reais que faz parte do catálogo da Netflix e que tem surpreendido milhões de assinantes. Estamos falando de ‘A Mente do Assassino: Aaron Hernandez’. Uma polêmica produção de apenas 8 episódios que aborda o caso do ex-jogador da NFL que cometeu um crime imperdoável e que é ideal para assistir no fim de semana.

A minissérie policial ‘A Mente do Assassino: Aaron Hernandez’ não economiza em gastos nem detalhes para abordar o crime pelo qual Aaron Hernandez, ex-jogador do New England Patriots da NFL, foi acusado. É uma história com uma trama que mergulha o espectador nos eventos trágicos que cercaram o terrível incidente e como a investigação e o julgamento se tornaram um fenômeno midiático que capturou a atenção de todo um país.

Causou muito impacto não apenas no âmbito esportivo, mas também na sociedade em geral, levantando questões desconfortáveis sobre a conexão entre violência, sucesso e cultura do esporte profissional. Ao longo dos 8 episódios desta minissérie da Netflix, são apresentados depoimentos e evidências que fornecerão a desculpa perfeita para não sair no fim de semana para assistir a essa joia muito bem avaliada dentro do gigante do streaming.

É uma minissérie que conta de maneira perfeita em seus oito episódios o impacto real que os eventos macabros do antigo jogador da NFL tiveram. Além disso, também se destaca por abordar temas como a psicologia humana, a fama e a responsabilidade pessoal.