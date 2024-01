“Nem tudo foi bonito com Sofia” Diego Trujillo revelou como foi trabalhar com a estrela de Hollywood Captura de tela do Instagram de Diego Trujillo e Sofia Vergara

Diego Trujillo é um arquiteto, ator e comediante colombiano com uma longa trajetória na televisão e no cinema. Ele participou de produções como ‘Os Reis’, ‘Tempo Final’ e ‘Inveja Suja’. Ele também trabalhou em filmes como ‘Riverside’ e ‘Os Originais’.

Por outro lado, temos a Sofía Vergara, uma atriz e modelo colombiana que se destacou em Hollywood. Ela é conhecida por seu papel na bem-sucedida série ‘Modern Family’, pelo qual recebeu várias indicações ao prêmio Emmy. Além disso, ela participou de filmes como ‘Chef’ e ‘Hot Pursuit’.

Ambos artistas foram reconhecidos pelo seu talento e dedicação em suas respectivas carreiras. Diego Trujillo foi premiado com vários prêmios nacionais e internacionais, enquanto Sofia Vergara foi incluída na lista das mulheres mais poderosas do mundo pela revista ‘Forbes’.

Na verdade, os dois artistas tiveram a oportunidade de trabalhar juntos na nova produção da Netflix, ‘Griselda’. Um projeto que retrata de perto a vida de Griselda Blanco, que se tornou uma das peças mais poderosas e perigosas desse tema ilegal no país.

‘Griselda’, que será lançado em 25 de janeiro, contou com a brilhante participação de Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martínez, Vanessa Ferlito, Karol G, Paulina Dávila, José Zúñiga, Fredy Yate, Camilo Jiménez Varón, Julieth Restrepo, Gabriel Sloyer, Diego Trujillo, Alberto Amann, entre outros.

Um dos atores nacionais que conseguiu participar com a estrela de Hollywood foi o renomado Diego Trujillo, que revelou em uma entrevista os momentos que compartilhou no set com Sofía Vergara: "Quero que ela saiba finalmente porque me ressinto profundamente, nem tudo foi bonito com Sofía Vergara", confessou o ator.

O artista reconhecido confessou que quando estava gravando com Sofía, ela gostava de trazer muita comida para o dia de filmagem: "Obrigado a Sofía, eu ganhei três quilos na série porque ela chegava com pizzas, sorvetes, cupcakes e hambúrgueres para todo mundo, não era apenas uma, mas sim 50 pizzas para todos, tínhamos que repetir porque comíamos o dia todo", expressou, acrescentando: "Valeu a pena, terminei feliz, amando-a, é claro".

“Trabalhar com Sofia, uma atriz de renome mundial e nossa verdadeira diva colombiana, foi uma experiência inesquecível, e principalmente não apenas pelo talento que ela possui e sua disciplina inabalável, mas pela qualidade de ser humano que ela é”, confessou, refletindo a satisfação de compartilhar um projeto com a atriz internacional.