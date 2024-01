Kate Middleton estaria em perigo após cirurgia e Harry e Meghan se pronunciam

O príncipe e a princesa de Gales visitam Merseyside LIVERPOOL, INGLATERRA - 12 DE JANEIRO: Príncipe William, Príncipe de Gales e Catherine, Princesa de Gales visitam o Royal Liverpool University Hospital em 12 de janeiro de 2023 em Liverpool, Inglaterra. O Príncipe e a Princesa de Gales estão visitando Merseyside para agradecer àqueles que trabalham na área de saúde e apoio à saúde mental por seu trabalho durante os meses de inverno. Seus noivados acontecem dois dias após o lançamento oficial do livro "Spare" do príncipe Harry, duque de Sussex. (Foto de Bruce Adams-WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Kate Middleton pausou de forma inesperada seus compromissos como membro real depois de passar por uma cirurgia abdominal que a manterá ausente até depois da Semana Santa, situação que tem gerado grande preocupação entre os seguidores da casa real.

A princesa de Gales deverá permanecer hospitalizada em um centro médico privado por pelo menos 14 dias, e agora, depois que muitos consideraram estranha a quantidade de dias que ela deverá permanecer, fontes próximas à família real afirmam que algo mais aconteceu.

Isso garante a saúde de Kate Middleton

Durante o programa 'Fiesta', da Telecinco, Concha Calleja, jornalista e especialista em realeza, afirmou ter tido contato com um assistente da Casa Real que lhe garantiu que algo "deu errado no pós-operatório".

“No dia 28 de dezembro, ela foi internado no hospital e, embora digam que não tenha sido uma emergência, a cirurgia foi urgente. O Palácio emitirá um novo comunicado nos próximos dias explicando melhor o que está acontecendo. A operação em si era grave, e eles escolheram um hospital privado, diferente do que costumam ir. Não foi uma cirurgia estética, mas sim por uma doença urgente, que durou várias horas e apresentou certo risco, um risco que não ocorreu durante a cirurgia, mas sim no pós-operatório, quando houve complicações”, revelou a fonte.

Até o momento, a casa real britânica não emitiu um segundo comunicado sobre a situação que a futura rainha da Inglaterra está passando, mas se sabe que o príncipe Harry e Meghan Markle enviaram palavras de encorajamento.

Apesar da má relação que os ex-duques de Sussex têm com Kate e seu marido, o príncipe William, eles tiraram um tempo para enviar mensagens privadas desejando-lhes o melhor e uma rápida recuperação.

Enquanto a família Windsor passa por um momento difícil, Harry e Meghan permanecem na Califórnia, Estados Unidos. O filho mais novo de Lady Di não parou em seus compromissos e no último fim de semana apareceu na 21ª edição do Prêmio Lendas Vivas da Aviação, que aconteceu em Beverly Hills.

E é que não só Kate estaria enfrentando problemas de saúde, o rei Charles III também estaria prestes a passar por uma cirurgia de próstata. Da mesma forma, a duquesa de York, Sarah Ferguson, foi diagnosticada com câncer de pele, anos depois de ter enfrentado um câncer de mama.

Parece que a realeza não está passando por um bom momento em termos de saúde, enquanto isso, muitos esperam que eles revelem detalhes da situação que Middleton está enfrentando.