Jennifer López é criticada por parecer ‘suja’ em desfile de alta costura: “Deveria ter lavado esse cabelo”

Aqueles que idolatram Jennifer López por sua aparência, apesar de ter passado dos cinquenta anos (ela tem 53), geralmente querem vê-la maquiada e com extensões e outros filtros. Como isso não aconteceu no desfile de Alta Costura de Schiaparelli, agora a criticam porque “ela não lavou o cabelo” e que o visual não funciona para ela.

O fato é que a diva cumpriu com a performance no desfile de Alta Costura da maison, que, sob a direção de Daniel Roseberry, recuperou os códigos de exploração corporal e surrealismo de sua fundadora, Elsa Schiaparelli. Principalmente através das joias.

Jennifer mostrou, nesse aspecto, que ‘arrasou’, com uns óculos surreais da maison e uma de suas peças, exploratórias em volumes. No entanto, embora alguns a tenham parabenizado por sair da zona de conforto, não faltaram críticas daqueles que justamente sempre querem vê-la com o mesmo registro de sempre.

“Se tivesse lavado esse cabelo”, “Que óculos são esses, mãe do céu!”, são alguns dos comentários.

Também se perguntam como foi que cortou o cabelo.

Wet Look: o visual de “cabelo molhado” que Jennifer López usou para Schiaparelli e que dá esse aspecto

Não é que a diva não tenha lavado o cabelo. É que o estilo é assim. Trata-se do 'wet look', cabelo molhado, que dá a aparência de que ele está sempre molhado.

Isso é alcançado com água, gel e outros produtos de modelagem. Isso faz com que o cabelo sempre pareça molhado e possa ser moldado para dar um toque mais "edgy" ao visual.

Perfeito, no caso de Jennifer, para que ela não destoasse dos óculos que Schiaparelli lhe deu e também do casaco maxi da casa, que são os verdadeiros protagonistas do desfile.

Outros insinuaram que a diva parecia "estressada", como neste vídeo da editora Anna DelloRusso.

Da mesma forma, muitos comemoraram sua saída da zona de conforto.