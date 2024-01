“Já está senil”: O erro de Camila Parker em seu visual pelo qual tem sido alvo de zombarias

Camila Parker O rei Charles III e a rainha Camilla da Grã-Bretanha acenam para a multidão na varanda do Palácio de Buckingham após a cerimônia de coroação, em Londres, sábado, 6 de maio de 2023. (AP Photo/Petr David Josek) (Petr David Josek/AP)

A realeza britânica não está passando por um bom momento devido aos problemas de saúde enfrentados por Kate Middleton, que passou por uma cirurgia abdominal, enquanto o Rei Charles III está prestes a passar por uma cirurgia de próstata. Além disso, Sarah Ferguson, duquesa de York, foi diagnosticada com câncer de pele.

No meio do caos de saúde que atravessa, Camila Parker decidiu retomar a agenda, pois o príncipe William deixou sua agenda livre para cuidar de sua esposa.

A rainha consorte decidiu visitar algumas organizações de caridade, mas também uma joalheria, situação que tem sido criticada devido ao momento difícil que a família está passando. No entanto, foi um detalhe em particular que tem sido motivo de discussão.

Camila Parker e o erro em seu visual pelo qual ela tem sido criticada

Camila Parker, de 76 anos, tem sido uma das monarcas mais criticadas das casas reais, pois os seguidores de Lady Di não lhe perdoam por ter sido amante de Charles III quando ele ainda era casado com ela.

Embora tenham se passado mais de 20 anos do triângulo amoroso, cada uma das aparições de Camila costuma ser duramente criticada e agora um detalhe em particular tem alimentado as zombarias entre seus detratores.

E é que em algumas imagens que apareceram na Internet, pode-se vê-la usando um casaco na cor caramelo, o qual ela combinou com dois brincos elegantes, mas com designs diferentes.

De um lado, ela usava um dos brincos de pérola que usou em seu casamento em 2005, e do outro um brinco dourado com incrustações de pedras preciosas. Até o momento, não se sabe se foi intencional que ela decidiu usar os acessórios de forma diferente ou se foi apenas uma confusão.

A verdade é que nas redes sociais surgiram críticas e até mesmo zombarias, rotulando a esposa do Rei de "senil" por seus brincos.

Da mesma forma, a mulher que foi acusada de vilã foi questionada sobre a saúde de seu esposo, antes de sua operação.

"Está bem, muito obrigado. Está ansioso para voltar ao trabalho", respondeu.

Até o momento, a monarquia decidiu manter o estado de saúde de Kate em total sigilo, e tem sido a quantidade de dias hospitalizada que a princesa de Gales terá que passar que tem causado alerta entre seus seguidores, pois será depois da Semana Santa que ela poderá retomar seus compromissos.