Irmã da rainha Letizia quebra o silêncio após escândalo de infidelidade

Recepção No Palácio Residencial - Realeza Espanhola Visita Angola LUANDA, ANGOLA - FEVEREIRO 07: Rainha Letizia de Espanha comparece à recepção oficial no Palácio Residencial no dia 07 de fevereiro de 2023 em Luanda, Angola. Esta é a primeira viagem oficial da realeza espanhola a um país da África Subsaariana. (Foto de Carlos Alvarez/Getty Images) (Carlos Alvarez/Getty Images)

A relação da rainha Letizia com sua irmã Telma Ortiz continua sendo assunto público após terem sido expostas por Jaime del Burgo, ex-marido de Telma, que afirma ter sido amante da monarca por vários anos.

O empresário fez a coroa espanhola tremer com suas constantes revelações sobre o que teria sido seu caso amoroso com Letizia, apesar de ter sido casado por vários anos com sua irmã.

Telma, que geralmente é bastante discreta com sua vida privada e tem poucas aparições diante das câmeras, foi capturada por um jornalista que não hesitou em questioná-la sobre Letizia.

Isto foi o que disse a irmã da rainha Letizia sobre ela

Telma Ortiz foi captada num estacionamento por um jornalista da Europa Press, que elogiou o seu papel como rainha e como irmã, tentando arrancar algumas palavras sobre a realeza.

"Que maravilha o trabalho da sua irmã dona Letizia, como a amamos", disse o jornalista enquanto ela tentava escapar, mas respondeu de forma amigável e com um sorriso.

"Eu também a amo muito", mencionou, ao que o comunicador insistiu com um "A melhor irmã, não é mesmo?", e ela enfatizou que é "a melhor" referindo-se ao seu papel como rainha.

Longe de mostrar-se incomodada, Telma permanece sempre sorrindo, embora com poucas palavras para não dar o que falar.

“Ela conquistou a todos nós. Imagino que também tenha te conquistado”, acrescentou o jornalista, e ela confirmou de forma inesperada que já estava conquistada porque “veio de fábrica”.

A irmã da esposa do Rei Felipe VI tem se mantido afastada de escândalos e da vida midiática, tanto que seu casamento com Jaime foi realizado de forma simples, sem a presença dos reis.

Atualmente, ela dedica seu tempo a colaborar desinteressadamente com várias ONGs e mudou-se de Barcelona para Madrid para continuar seu trabalho. Sobre sua vida privada, sabe-se que ela vive em Majadahonda com seu parceiro Robert Gavin Bonnar, um renomado advogado e CEO da RGB Corporate, com quem teve uma filha em 2021.

Letizia e Telma foram captadas juntas em poucas ocasiões. Segundo a imprensa, costumam ter seus encontros longe das câmeras. No entanto, estima-se que o relacionamento entre as irmãs tenha sido prejudicado após a revelação de Del Burgo.