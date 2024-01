Harry é criticado por ausência de referência a problemas de saúde na família em prêmio

O príncipe Harry, ao receber o prêmio Living Legend of Aviation em Los Angeles, deixou convidados atônitos ao evitar mencionar os problemas de saúde de seu pai, o rei Charles, e da cunhada, princesa Kate, gerando especulações sobre relações familiares.

Silêncio estranho

No evento Living Legends of Aviation, o comportamento do príncipe Harry surpreendeu, pois, ao invés de expressar apoio ao rei Charles e à princesa Kate, ele foi ouvido "contando piadas" durante seu discurso. Este incidente ocorre em meio a preocupações com a saúde de Charles e a hospitalização de Kate após cirurgia abdominal.

O gesto de Harry, que optou por não mencionar seus familiares enfermos, ressoa com as tensões que têm sido alegadas entre os Sussex e a Família Real. A recente revelação de que o rei tomou medidas para impedir Harry de agir como substituto em sua ausência contribui para a especulação.

Prince Harry's 'weird' behaviour at Living Legend of Aviation awards called out by guesthttps://t.co/jBAPMyBWJU — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) January 22, 2024

Apesar do silêncio sobre a família real, Harry compartilhou um momento nostálgico no palco com o ator John Travolta, lembrando um encontro passado entre o ator e sua falecida mãe, a princesa Diana. O discurso incluiu uma referência emocional, mas a ausência de menções aos familiares enfermos não passou despercebida.

O episódio levanta questionamentos sobre as relações entre Harry e a Família Real, enquanto os convidados expressam surpresa diante da escolha do príncipe de não abordar a saúde de seus parentes em um evento público.